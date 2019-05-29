Экономика
Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонамиВедомости вчера в 22:25
В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что ОАО РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами. Представитель Росимущества тогда подтвердил, что такой вопрос прорабатывается.
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с чего всё началось
В аппарате вице-премьера и председателя совета директоров ОАО РЖД Максима Акимова заседание не комментируют. В ОАО РЖД не уточнили, принято решение по дивидендам или нет.Коммерсантъвчера в 17:58
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Происшествия
Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии
Правительство РФ внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Обязанности своих заместителей перераспределил губернатор Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на время перераспределил обязанности своих заместителей, сообщает правительство региона.
Обновлено в 02:33
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
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Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
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Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Авто
Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class
С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено вчера в 06:01
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить трансляции E1.ru с протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал у портала E1.ru удалить с YouTube-канала две онлайн-трансляции из сквера у театра драмы в Екатеринбурге, которые проводились во второй и третий день протестов вокруг строительства в сквере храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:16
Политика
Президент Сербии привёл армию в боевую готовность
Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о том, что Вооружённые силы страны и спецназ МВД должны быть в полной боевой готовности, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на национальное телевидение.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Евгений Трошин уходит с поста главы пензенского минтруда
«Евгений Трошин покидает пост министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по собственному желанию», — написал глава региона.
Обновлено в 02:00
Общество
Минтруд назвал самые востребованные профессии
ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).
Обновлено в 02:29
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
Бекхэм хочет пригласить Де Росси в «Майами»
По информации AS, владелец «Майами» Дэвид Бекхэм хотел бы пригласить 35-летнего футболиста, который находится в статусе свободного агента.
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
Единоборства
Деонтей Уайлдер подтвердил, что встретится с Луисом Ортисом
Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил появившуюся вчера неофициальную информацию о том, что следующим его боем станет матч-реванш с кубинцем Луисом Ортисом.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефти Трушев не смог обжаловать арест
Самарский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заочный арест Романа Трушева, находящегося в международном розыске по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Витесс» Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы
"Витесс" в ответном матче финала плей-офф чемпионата Нидерлендов за путевку в Лигу Европы уступил на своем поле "Утрехту" со счетом 0:2. Голы забили Сириль Дессерс (31-я минута) и Симон Густафссон (77-я).
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Экономика
Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути
Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути Попытка Банка России оперативно решить проблему подмены номеров банков потерпела фиаско.
Обновлено вчера в 17:58
Здоровье
Правила обязательного медицинского страхования в России изменились
Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС) в России вступают в силу согласно приказу Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 01:59
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие
Военную часть в столице Югры перенесут
Многие жители столицы Югры в публичном опросе высказались за перенос части в другое место.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями
"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
Аргентина заинтересовалась мясом диких животных из России
Аргентина рассматривает возможность импорта мяса диких животных из России, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Обновлено в 01:28