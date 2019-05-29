Экономика

Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонамиВедомости вчера в 22:25

В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что ОАО РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами. Представитель Росимущества тогда подтвердил, что такой вопрос прорабатывается.
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с чего всё началось

Минфин заблокировал попытку ОАО РЖД заплатить бюджету натурой

В аппарате вице-премьера и председателя совета директоров ОАО РЖД Максима Акимова заседание не комментируют. В ОАО РЖД не уточнили, принято решение по дивидендам или нет.
Коммерсантъвчера в 17:58

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СМИ: Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД в форме имущества

ПРАЙМ01:34

Минфин отказался грузить дивиденды вагонами

News-24.ru02:05

«Ъ»: совет директоров РЖД не смог в срок вынести рекомендацию по дивидендам

ТАСС01:51

Минфин не дал РЖД выплатить дивиденды имуществом

Реальное время01:43

Совет директоров Российских железных дорог не смог в срок принять решение о выплате дивидендов

Эхо Москвы02:30

Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами

Ведомостивчера в 22:25

Минфин заблокировал попытку ОАО РЖД заплатить бюджету натурой

Коммерсантъвчера в 17:58
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Происшествия

Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге

Обновлено вчера в 14:27
Общество

Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии

Правительство РФ внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

Обязанности своих заместителей перераспределил губернатор Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на время перераспределил обязанности своих заместителей, сообщает правительство региона.
Обновлено в 02:33
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Футбол

Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»

"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено вчера в 09:05
Технологии

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

У Райффайзенбанка соотношение push-уведомлений и СМС-сообщений составляет 1 к 3, у банка "Открытие" доля push-уведомлений доходит до 25 процентов.
Обновлено в 01:15
Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Авто

Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class

С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено вчера в 06:01
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить трансляции E1.ru с протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал у портала E1.ru удалить с YouTube-канала две онлайн-трансляции из сквера у театра драмы в Екатеринбурге, которые проводились во второй и третий день протестов вокруг строительства в сквере храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:16
Политика

Президент Сербии привёл армию в боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о том, что Вооружённые силы страны и спецназ МВД должны быть в полной боевой готовности, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на национальное телевидение.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

Евгений Трошин уходит с поста главы пензенского минтруда

«Евгений Трошин покидает пост министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по собственному желанию», — написал глава региона.
Обновлено в 02:00
Общество

Минтруд назвал самые востребованные профессии

ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).
Обновлено в 02:29
Политика

Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина

Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Энергетика

Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью

Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Футбол

Бекхэм хочет пригласить Де Росси в «Майами»

По информации AS, владелец «Майами» Дэвид Бекхэм хотел бы пригласить 35-летнего футболиста, который находится в статусе свободного агента.
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Обновлено в 02:10
Единоборства

Деонтей Уайлдер подтвердил, что встретится с Луисом Ортисом

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил появившуюся вчера неофициальную информацию о том, что следующим его боем станет матч-реванш с кубинцем Луисом Ортисом.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении нефти Трушев не смог обжаловать арест

Самарский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заочный арест Романа Трушева, находящегося в международном розыске по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 02:34
Футбол

«Витесс» Слуцкого не смог пробиться в Лигу Европы

"Витесс" в ответном матче финала плей-офф чемпионата Нидерлендов за путевку в Лигу Европы уступил на своем поле "Утрехту" со счетом 0:2. Голы забили Сириль Дессерс (31-я минута) и Симон Густафссон (77-я).
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Зеленский вернул гражданство Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Россия и Сирия призвали США и ЕС отменить антисирийские санкции

Обновлено в 01:36
Происшествия

Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Экономика

Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути

Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути Попытка Банка России оперативно решить проблему подмены номеров банков потерпела фиаско.
Обновлено вчера в 17:58
Здоровье

Правила обязательного медицинского страхования в России изменились

Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС) в России вступают в силу согласно приказу Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 01:59
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие

Военную часть в столице Югры перенесут

Многие жители столицы Югры в публичном опросе высказались за перенос части в другое место.
Обновлено в 01:15
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено вчера в 13:16
Экономика

Аргентина заинтересовалась мясом диких животных из России

Аргентина рассматривает возможность импорта мяса диких животных из России, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Обновлено в 01:28
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