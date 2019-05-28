Финансы
Минфин выставит ОФЗ двух выпусков на торги 29 маяЭкономика сегодня вчера в 11:42
Министерство финансов РФ проведет 29 мая аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в материалах ведомства. Во-первых, инвесторам предложат ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефти Трушев не смог обжаловать арест
Самарский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заочный арест Романа Трушева, находящегося в международном розыске по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 02:34
Путешествия
В Турцию за 7 млн. Самые дорогие туры этого лета
Аналитики туроператора Tez Tour проанализировали, куда были проданы самые дорогие путёвки.
Обновлено в 01:05
Общество
Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии
Правительство РФ внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге
18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 00:32
Политика
Климкин: решение трибунала ООН сломало логику России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter высказал мнение, что решение Международного трибунала ООН о необходимости немедленного освобождения украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, нарушает все планы Кремля.
Обновлено вчера в 19:01
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон лечится от алкоголизма
32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss, которая находится в штате Коннектикут, на протяжении месяца, сообщает издание Page Six.
Обновлено в 02:02
Здоровье
Москвичам посоветовали отказаться от мяса и кофе
В жару следует ограничить употребление мяса, кофе и сладких напитков.
Обновлено в 02:10
Финансы
Индексы США упали в первый день торгов после длинных выходных
Первый день торгов после долгих выходных американские биржи завершили снижением индексов.
Обновлено в 02:11
Политика
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Здоровье
Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о мерах США по дестабилизации России
В Минобороны рассказали, как Соединенные Штаты Америки рассчитывают дестабилизировать Россию.
Обновлено в 01:54
Кино
Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей
После завершения «Игры престолов» статус самого обсуждаемого телешоу в текущем эфире перешел к другому проекту HBO (произведенному совместно с британским Sky) — мини-сериалу «Чернобыль», посвященному катастрофе на местной АЭС в 1986 году и без прикрас иллюстрирующему как советскую действительность тридцатилетней давности, так и обстоятельства трагедии.
Обновлено вчера в 17:04
Гаджеты
SteelSeries показала шикарную клавиатуру
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Минтруд назвал самые востребованные профессии
ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).
Обновлено в 02:29
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Астрахани при пожаре погибли три человека
Обновлено в 02:07
Театры
Скончался главный дирижер новосибирского «Глобуса» Алексей Людмилин
«С прискорбием сообщаем, что на 78 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, создатель симфонического оркестра и главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» Алексей Анатольевич Людмилин», - говорится в официальном сообщении на сайте театра.
Обновлено вчера в 18:04
Космос
Ученые: Взрыв сверхновой помог человеку перейти к прямохождению
Обновлено вчера в 11:31
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Наука
Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе после 50 лет
С возрастом человек быстрее теряет мышечную массу и накапливает жир, особенно в районе живота.
Обновлено в 01:55
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
В России впервые арестован «вор в законе» по новой статье
В качестве арестованного выступил «вор в законе» Коля Томский, занимавший высшее положение в преступной иерархии и контролировал незаконную деятельность в регионе.
Обновлено вчера в 10:05