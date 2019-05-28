Минфин выставит ОФЗ двух выпусков на торги 29 маяЭкономика сегодня 11:42

Министерство финансов РФ проведет 29 мая аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в материалах ведомства. Во-первых, инвесторам предложат ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года.

Минфин выставит ОФЗ двух выпусков на торги 29 мая

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