Экономика

Минфин выделит 2,5 миллиарда рублей на передачи «Первого канала»Экспресс газета вчера в 17:21

Минфин выделит 2,5 миллиарда рублей на передачи «Первого канала» За счет субсидий телеканал сможет частично компенсировать расходы на закупку и производство контента. Министерство финансирования подготовило поправки в бюджет на 2019 год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Первому каналу выделят из бюджета 2,5 млрд рублей

REGNUMвчера в 20:26

Минфин выделил 2,5 миллиарда рублей «Первому каналу»

VSE42 Новостивчера в 22:56

Минфин согласился выделить 2,5 млрд руб. на контент для «Первого канала»

РБКвчера в 12:45

Минфин решил выделить 2,5 миллиарда рублей на работу «Первого канала»

Новая газетавчера в 15:04

Минфин решил выделить «Первому каналу» 2,5 млрд рублей на контент

Полит.рувчера в 13:55

Минфин согласился выдать «Первому каналу» на контент 2,5 млрд рублей

Ведомостивчера в 13:39

Минфин планирует выделить «Первому каналу» дополнительные ₽2,5 млрд

Znak.comвчера в 16:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»

В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 06:43
Авто

Nissan поддержала Tesla в отказе от лидаров для робомобилей

REUTERS / Pierre Albouy Японский автопроизводитель представил обновлённую технологию автономного вождения спустя месяц после того, как гендиректор Tesla Илон Маск (Elon Musk) назвал лидар "бесперспективной затеей", раскритиковав технологию за её дороговизну и бесполезность.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Экс-главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 04:31
Политика

Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского

Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено в 04:14
Общество

Ройзман высказался о конфликте вокруг сквера и храма в Екатеринбурге

Обновлено в 05:32
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу

Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Обновлено в 06:49
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Политика

Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией

Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Политика

МИД Турции рассказал о поставках С-400

Контракт по поставкам в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 реализуется без задержек.
Обновлено вчера в 06:55
Интернет

Павел Дуров раскритиковал WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о проблемах с безопасностью в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:29
Общество

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Здоровье

Россияне стали употреблять меньше овощей и фруктов

В рационе россиян отмечается недостаточное количество фруктов, овощей и молочных продуктов.
Обновлено в 06:23
Футбол

«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика

«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией

Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Александр Михайлов: «От смерти меня спасла бурятка Надя»

Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Футбол

Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Политика

Меркель оценила шансы ЕК остановить «Северный поток — 2»

Европейская комиссия не сможет остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на новую директиву Евросоюза, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Обновлено в 00:23
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ

Обновлено в 06:25
Происшествия

В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 05:56
Футбол

«Зенит» улучшил позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов

«Зенит» стал единственным клубом из России в топ-50 самых дорогих футбольных брендов.
Обновлено в 08:08
Наука

В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда

В Японии начали тестировать новый сверхскоростной поезд Alfa-X.
Обновлено в 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное