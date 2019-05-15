Экономика
Минфин выделит 2,5 миллиарда рублей на передачи «Первого канала»Экспресс газета вчера в 17:21
Минфин выделит 2,5 миллиарда рублей на передачи «Первого канала» За счет субсидий телеканал сможет частично компенсировать расходы на закупку и производство контента. Министерство финансирования подготовило поправки в бюджет на 2019 год.
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Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Авто
Nissan поддержала Tesla в отказе от лидаров для робомобилей
REUTERS / Pierre Albouy Японский автопроизводитель представил обновлённую технологию автономного вождения спустя месяц после того, как гендиректор Tesla Илон Маск (Elon Musk) назвал лидар "бесперспективной затеей", раскритиковав технологию за её дороговизну и бесполезность.
Обновлено в 08:08
Политика
Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского
Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу
Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Политика
Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Политика
МИД Турции рассказал о поставках С-400
Контракт по поставкам в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 реализуется без задержек.
Обновлено вчера в 06:55
Интернет
Павел Дуров раскритиковал WhatsApp
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о проблемах с безопасностью в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:29
Общество
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Здоровье
Россияне стали употреблять меньше овощей и фруктов
В рационе россиян отмечается недостаточное количество фруктов, овощей и молочных продуктов.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика
«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией
Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Александр Михайлов: «От смерти меня спасла бурятка Надя»
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Футбол
Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Политика
Меркель оценила шансы ЕК остановить «Северный поток — 2»
Европейская комиссия не сможет остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на новую директиву Евросоюза, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Обновлено в 00:23
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку
Обновлено в 05:56
Футбол
«Зенит» улучшил позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов
«Зенит» стал единственным клубом из России в топ-50 самых дорогих футбольных брендов.
Обновлено в 08:08
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
В Японии начали тестировать новый сверхскоростной поезд Alfa-X.
Обновлено в 06:02