Финансы

Минфин выбрал банки для размещения евробондов в 2019 годуРБК 04:11

Министерство финансов России выбрало банками — агентами по размещению облигаций на международном рынке капитала «ВТБ Капитал» и Газпромбанк, говорится в сообщении ведомства. При этом запрос предложений по размещению облигаций проводился у трех банков — «ВТБ Капитала», Газпромбанка и Sberbank CIB.
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Минфин выбрал «ВТБ Капитал» и Газпромбанк для размещения евробондов в 2019 году

ТАСС03:49

Минфин выбрал организаторов размещения евробондов России в 2019 году

Rambler News Service03:03

Минфин выбрал банки для размещения евробондов в 2019 году

РБК04:11

Минфин выбрал ВТБ и Газпромбанк для размещения евробондов в 2019 году

Коммерсантъ04:18

Минфин выбрал банки-агенты для размещения евробондов в 2019 году

News.ru04:23

Минфин РФ выбрал организаторами выпуска евробондов в 19г ВТБ Капитал и Газпромбанк

Financial One03:10

Минфин выбрал банки-агенты для размещения евробондов в 2019 году

Экономика сегодня04:52
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
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В США проверят пилотов ВВС после авиакатастрофы «Боинга» в Эфиопии

Власти США проверят американских пилотов военных самолетов после крушения «Боинга» в небе над Эфиопией.
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В Волгограде скончался актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
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Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

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Уязвимость в Android позволяет читать чужие сообщения в мессенджерах

Серьезная уязвимость найдена в операционной системе Google Android, она позволяет получать доступ к конфиденциальным данным.
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«Поезд здоровья» начинает путь по районам Астраханской области

С готовностью «Поезда здоровья» к работе ознакомился врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, который является инициатором проекта.
Обновлено в 01:03
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На химическом заводе в Китае произошел взрыв

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Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

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Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
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Экономика

От владельцев «Трансаэро» требуют 250 млрд рублей

Обновлено в 09:29
Происшествия

В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию

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Обновлено в 09:17
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Глава Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Обновлено в 03:03
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Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Энергетика

Газпром и Ямал обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Обновлено в 01:31
Происшествия

В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом

В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
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Финансы

Иностранные государства задолжали России почти 40 млрд долларов

Иностранные обязательства перед РФ достигли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Крыму школьница умерла от отравления лекарством

В Красноперекопске от отравления неизвестными лекарственными препаратами умерла 15-летняя школьница.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Якутии проходят массовые беспорядки из-за мигрантов

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Энергетика

Британский суд приостановил разбирательства Газпрома и «Нафтогаза»

Суд Великобритании приостановил судебные разбирательства между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом».
Обновлено в 11:09
Спорт

Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице

На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
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В пятницу в Москву вернется зима

Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
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Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
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Армия и оружие

Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности

Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
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Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
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Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
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Происшествия

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
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