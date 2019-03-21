Финансы
Минфин выбрал банки для размещения евробондов в 2019 годуРБК 04:11
Министерство финансов России выбрало банками — агентами по размещению облигаций на международном рынке капитала «ВТБ Капитал» и Газпромбанк, говорится в сообщении ведомства. При этом запрос предложений по размещению облигаций проводился у трех банков — «ВТБ Капитала», Газпромбанка и Sberbank CIB.
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Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
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Армия и оружие
В США проверят пилотов ВВС после авиакатастрофы «Боинга» в Эфиопии
Власти США проверят американских пилотов военных самолетов после крушения «Боинга» в небе над Эфиопией.
Обновлено в 04:41
Спорт
Алина Загитова: «Каталась в удовольствие, а не терпела»
Обновлено в 02:12
Кино
В Волгограде скончался актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
Технологии
Провайдеры раскритиковали законопроект об автономном Рунете
Ассоциация участников рынка интернета вещей (АИВ) 19 марта 2019 года направила в адрес вице-премьера Максима Акимова и сенатора Людмилы Боковой письмо с комментариями, касающимися законопроекта о Рунете.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Сотни поклонников пришли проститься с Юлией Началовой
В последние годы о Началовой было больше известно как о телеведущей, чем как о певице.
Обновлено в 06:49
Авто
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Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Интернет
Уязвимость в Android позволяет читать чужие сообщения в мессенджерах
Серьезная уязвимость найдена в операционной системе Google Android, она позволяет получать доступ к конфиденциальным данным.
Обновлено в 08:31
Здоровье
«Поезд здоровья» начинает путь по районам Астраханской области
С готовностью «Поезда здоровья» к работе ознакомился врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, который является инициатором проекта.
Обновлено в 01:03
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Экономика
От владельцев «Трансаэро» требуют 250 млрд рублей
Обновлено в 09:29
Происшествия
В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию
Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Политика
Глава Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Энергетика
Газпром и Ямал обсудили актуальные вопросы сотрудничества
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
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Финансы
Иностранные государства задолжали России почти 40 млрд долларов
Иностранные обязательства перед РФ достигли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Крыму школьница умерла от отравления лекарством
В Красноперекопске от отравления неизвестными лекарственными препаратами умерла 15-летняя школьница.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Якутии проходят массовые беспорядки из-за мигрантов
Обновлено вчера в 14:44
Энергетика
Британский суд приостановил разбирательства Газпрома и «Нафтогаза»
Суд Великобритании приостановил судебные разбирательства между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом».
Обновлено в 11:09
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Общество
В пятницу в Москву вернется зима
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Обновлено в 04:33
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности
Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек
Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13