Министерство финансов открыло книгу заявок по размещению евробондов, номинированных в евро, сообщили РБК два источника на финансовом рынке. Предыдущий раз евробонды в евро Россия размещала пять лет назад. Евробонды размещаются сроком на семь лет с ожидаемой доходностью 3% годовых.

с чего всё началось

Министерство финансов открыло книгу заявок по размещению евробондов, номинированных в евро, сообщили РБК два источника на финансовом рынке. Предыдущий раз евробонды в евро Россия размещала пять лет назад.

Минфин впервые за пять лет решил занять в евро

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