Финансы
Минфин впервые за пять лет решил занять в евро
Минфин впервые за пять лет решил занять в евроРБК04:39
Министерство финансов открыло книгу заявок по размещению евробондов, номинированных в евро, сообщили РБК два источника на финансовом рынке. Предыдущий раз евробонды в евро Россия размещала пять лет назад.
РБК04:39
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с чего всё началось
Министерство финансов открыло книгу заявок по размещению евробондов, номинированных в евро, сообщили РБК два источника на финансовом рынке. Предыдущий раз евробонды в евро Россия размещала пять лет назад. Евробонды размещаются сроком на семь лет с ожидаемой доходностью 3% годовых.РБК04:39
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