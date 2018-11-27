Во вторник, 7 ноября, Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро. Ориентир доходности облигаций с погашением в декабре 2025 г. – 3%. Организатором сделки выступает «ВТБ капитал».

Минфин впервые за пять лет размещает облигации в евро

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Финансы Финансы Емельянов: излишним бдением банки отваживают клиентов Банкам может быть невыгодно обслуживать клиентов, которые совершают небольшие операции по счетам, поэтому они могут создавать для них сложности, чтобы «отвадить» от банковских услуг.

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