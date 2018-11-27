Финансы
Во вторник, 7 ноября, Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро. Ориентир доходности облигаций с погашением в декабре 2025 г. – 3%. Организатором сделки выступает «ВТБ капитал».
Ведомости05:33
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Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексов
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,72% к предыдущему закрытию и достиг 2325,06 пункта; РТС к этому времени поднялся на 0,67% до 1091,38 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 10:08
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:04
Финансы
Ричард Кларида рассказал, как ФРС будет повышать ставку в 2019 году
На фото: заместитель председателя Федеральной резервной системы Ричард Кларида / Bloomberg Заместитель председателя Федерального резерва Ричард Кларида сказал, что постепенный подъем процентных ставок центральным банком продолжится, приближая денежно-кредитную политику США к ее долгосрочной цели.
Обновлено в 10:47
Финансы
Экономист дал прогноз по курсу рубля на 2019 год
Экономист, биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 09:29
Финансы
Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 9 месяцев выросла на 12,8%
Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2018 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,5 миллиарда рублей, сообщает банк.
Обновлено в 06:26
Финансы
«Мечел» рефинансировал предэкспортный кредит на $1 млрд
Российская горнодобывающая компания «Мечел» сообщила о рефинансировании предэкспортного кредита на $1 млрд, заявил генеральный директор компании Олег Коржов.
Обновлено в 06:03
Финансы
Проект бюджета КЧР на 2019 год принят в I чтении с профицитом в 1,5%
Народное собрание Карачаево-Черкесии (КЧР) приняло во вторник в первом чтении бюджет республики на 2019 год с профицитом 103,2 млн рублей, или 1,5% доходов, сообщила во вторник ТАСС замминистра финансов республики Неля Дармилова.
Обновлено в 10:35
Финансы
Мексиканская биржа рухнула на фоне предстоящей смены власти в стране
Индекс мексиканской фондовой биржи BMV рухнул в понедельник на фоне напряженной ситуации с мигрантами на границе с США и предстоящего вступления в должность 1 декабря нового президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Обновлено в 03:56
Финансы
TCS Group опубликовала сильные результаты
TCS Group опубликовала сильные результаты, на которых положительно сказались многочисленные небольшие улучшения по всем финансовым направлениями по сравнению с нашими ожиданиями, включая ЧПМ, отчисления в резервы, чистый комиссионный и непрофильный доход, а также операционные расходы.
Обновлено в 03:33
Финансы
Нефтяной рынок немного «взбодрился»
Перекупленность актива и провал под отметку $60 привлек покупателей, но поскольку на рынке по-прежнему присутствует целый ряд поводов для беспокойства, восстановление носит ограниченный и неуверенный характер.
Обновлено в 09:36
Финансы
Казначейство РФ разместило на депозиты в пять банков 40 млрд р на 49дн
Объем предложения был 40 миллиардов рублей, спрос - 84 миллиарда, в аукционе участвовало пять кредитных организаций.
Обновлено в 09:43
Финансы
«Перестать смотреть на доллар» призвал россиян глава ВТБ
«Изменения курса доллара не должны интересовать граждан России, мыслить нужно в национальной валюте», - считает руководитель ВТБ, Андрей Костин.
Обновлено в 08:41
Финансы
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 ноября в размере 66,78 руб
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 66,78 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,28 коп.
Обновлено в 06:45
Финансы
Кудрин: Образованию уделяется слишком мало внимания
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что образованию уделяется недостаточно внимания в России.
Обновлено в 06:23
Финансы
Минфин предупредил о замедлении темпов роста ВВП РФ в I полугодии 2019 г
Темпы роста ВВП РФ в первом полугодии, скорее всего, замедлятся, в том числе из-за отставания мер бюджетной политики по реализации программ развития, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
Обновлено в 04:38