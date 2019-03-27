Минфин во II квартале предложит ОФЗ на 600 млрд рублейNews.ru 10:23

Министерство финансов планирует предложить на аукционах во II квартале ОФЗ на сумму 600 млрд руб. Об этом говорится в опубликованных материалах ведомства.

Минфин во II квартале предложит ОФЗ на 600 млрд рублей

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