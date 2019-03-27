Финансы
Минфин во II квартале намерен разместить ОФЗ на 600 млрд рублейВести.Финанс 10:41
В I квартале Минфин перевыполнил свой план (450 млрд руб.), разместив ОФЗ на 514 млрд руб. В апреле и мае намечено проведение восьми аукционов - 3, 10, 17 и 24 апреля и 8, 15, 22 и 29 мая, еще три аукциона пройдут 5, 19 и 26 июня.
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