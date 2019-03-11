Экономика
Минфин внес в правительство законопроект о продлении амнистии капиталаРИА Новости 07:38
Минфин России внес в правительство законопроект о третьей волне амнистии капитала, декларации можно будет подать с 1 мая 2019 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика
В США считают Boeing 737 MAX пригодным для полетов
Федеральное управление авиации США (FAA) считает лайнер Boeing 737 MAX пригодным для полетов, несмотря на произошедшую ранее в Эфиопии авиакатастрофу.
Обновлено в 16:13
Общество
Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 17:04
Политика
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено в 16:56
Политика
Антонов заявил о мрачных последствиях выхода США из ДРСМД
Последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут быть печальны как для отношений между Москвой и Вашингтоном, так и для всего мира в целом.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Обвинение запросило для Барсукова-Кумарина 24,5 года колонии
Обвинение запросило 24 года и шесть месяцев колонии для Владимира Барсукова-Кумарина, предполагаемого главу «тамбовской ОПГ» в рамках дела об организации преступной группы, сообщил ТАСС адвокат Константин Кузьминых.
Обновлено в 18:10
Происшествия
В ТЦ «Москва» и на рынок «Садовод» пришли с обысками
Сотрудники полиции проводят обыски на оптовом рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва» в столице.
Обновлено в 04:31
Политика
Оппозиционный парламент Венесуэлы ввел режим ЧП
Обновлено в 17:19
Происшествия
Арестованного бойца Александра Емельяненко выпустили из-под стражи
Арестованный на десять суток по административному делу о неповиновении полицейскому российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был освобождён из-под стражи в Минеральных Водах.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Подтвердилась версия о самоубийстве вокалиста The Prodigy
Британские следователи подтвердили, что причиной смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта стало самоубийство.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе
В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.
Обновлено в 07:34
Энергетика
Глава «Лукойла» оценил влияние санкций на компанию
Технологические санкции против российского нефтегазового сектора негативно повлияли на работу "Лукойла" и сферы в целом, но адаптация к ограничениям возможна.
Обновлено в 18:59
Политика
Мэй согласовала с Юнкером изменения в соглашении по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне голосования в парламенте по Brexit согласовала в Страсбурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером изменения в тексте соглашения c ЕС, заявил руководитель аппарата премьера Дэвид Лидингтон.
Обновлено в 18:21
Футбол
Зидан ответил на вопрос о возвращении Роналду в «Реал»
Французский специалист Зинедин Зидан рассказал, считает ли возможным возвращение в мадридский "Реал" нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:46
Происшествия
На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»
На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Энергетика
Bloomberg узнал о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле
В Венесуэле из-за отключения электричества остановили работу ряда предприятий государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил Bloomberg источник в министерстве нефти страны.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Суд прекратил уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»
Горсуд Петербурга прекратил уголовное преследование Романа Филиппова — бывшего генерального директора ПАО «Силовые машины», которого обвиняли в разглашении государственной тайны.
Обновлено в 18:25
Общество
Администрация «Вконтакте» подтвердила, что удаляет у пользователей фото надгробия с именем Владимира Путина
Активисты «Бессрочного протеста» установили там монумент с фотографией президента, его именем и годами жизни: 1952-2019.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Шнуров посвятил «хитрожопой» Собчак стихотворение
Обновлено в 18:30
Политика
США пригрозили Германии сокращением обмена разведданными из-за Huawei
Вашингтон предупредил Берлин об ограничении обмена разведданными, если немецкие власти позволят китайской корпорации Huawei принять участие в запуске в стране мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова попала в реанимацию
Обновлено в 02:39
Политика
Националисты пришли на митинг Порошенко в Житомире
Обновлено в 11:58
Политика
Аваков высказался о причастности «пророссийских сил» к стычкам в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на вопрос о причастности "пророссийских сил" к столкновениям, которые устроили радикалы на митингах в Киеве и Черкассах.
Обновлено в 17:32
Здоровье
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ
Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Политика
Президент Алжира отказался от планов баллотироваться на пятый срок
Несколько недель назад в стране начались масштабные акции протеста после того, как находящийся в швейцарской больнице 82-летний президент заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
Обновлено в 14:28
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Василий Лановой экстренно госпитализирован
Сам актер сообщил, что проходит плановое медицинское обследование. Лановой опроверг информацию о том, что он экстренно госпитализирован.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав
Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
47-летняя Анастасия Заворотнюк тайно родила третьего ребенка
Анастасия Заворотнюк опубликовала в своем "Инстаграме" фото обложки журнала, которое стало неожиданностью для поклонников 47-летней актрисы.
Обновлено в 05:09