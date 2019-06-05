Минфин в июне закупит валюту на 310 млрд рублейБанки.ру 05:20

Министерство финансов закупит иностранную валюту в период с 7 июня по 4 июля на сумму 310,3 млрд рублей, или 16,3 млрд рублей в день.

Минфин в июне закупит валюту на 310 млрд рублей

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