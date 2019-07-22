Экономика
Минфин: в Иркутской области довели до граждан только 60% матпомощиМосковский Комсомолец 14:22
По состоянию на 22 июля, по информации Минфина, до граждан доведено 1,805 млрд рублей, что составляет 61%. В заявлении Минфина отмечается, что Центробанк, территориальное казначейство и региональная банковская система "обеспечивают работу и в выходные".
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