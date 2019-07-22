Экономика

Минфин: в Иркутской области довели до граждан только 60% матпомощиМосковский Комсомолец вчера в 14:22

Министерство финансов выразило обеспокоенность в связи с установленным малым использованием в Иркутской области средств, выделенных из резервного фонда на ликвидацию последствий наводнения. В пресс-службе ведомства заявили, что всего из федерального бюджета было направлено 2,956 млрд рублей.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Минфин потребовал у властей Приангарья вернуть не потраченные на ликвидацию последствий ЧС деньги

Твой Иркутсквчера в 22:00

Минфин РФ обеспокоился темпами перечисления денег пострадавшим от наводнения в Приангарье

IrkutskMediaвчера в 21:30

Минфин требует от Приангарья вернуть не освоенные при ликвидации последствий ЧС деньги

ИрСитивчера в 10:27

Власти Иркутской области довели до пострадавших от наводнения жителей региона только чуть более 60% помощи из бюджета

Эхо Москвывчера в 15:00

Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть

Lenta.ruвчера в 10:46

Минфин обеспокоили темпы перечисления Иркутском денег пострадавшим от наводнения

Интерфаксвчера в 14:45

Минфин захотел вернуть не потраченные на борьбу с ЧС под Иркутском деньги

РБКвчера в 09:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:05, Вашингтон
Происшествия

Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» погибла девочка.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Новый глава УФСБ Забайкалья прибыл в Читу

Кондратенко 23 июля встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Осиповым.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

В Великобритании объявят имя нового премьер-министра

В Великобритании сегодня объявят имя преемника Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме

ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.
Обновлено вчера в 23:32
Транспорт

В Приморье спасатели отстояли перед тайфуном «Данас» мост

В Лазовском районе благодаря грамотным действиям спасателей и дорожников, удалось предотвратить разрушение моста через реку Соколовка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:50
Политика

В Иране раскрыли шпионскую сеть ЦРУ

Министерство разведки Ирана сообщило о раскрытии и задержании 17 шпионов, работающих на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено вчера в 06:34
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии

В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол

«Ювентус» готовит предложение по Неймару

Туринский «Ювентус» попытается приобрести нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол

«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн

Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

На выборах в Раду обработали более 90% протоколов

После подсчета 90,89 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 43,1 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Губернатор Приморья Кожемяко может сменить полпреда в ДФО Трутнева

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко может быть назначен на должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны.
Обновлено вчера в 22:44
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 15:25
Технологии

Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в США

Китайская корпорация Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников Futurewei Technologies – исследовательского подразделения на территории США, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:59
Транспорт

В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах

Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова считает, что идеальных подруг не существует

Оказалось, популярная телеведущая считает, что идеальных подруг попросту не существует.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе

Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 19:38
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Обновлено вчера в 12:40
Политика

В команде Зеленского приняли решение провести досрочные местные выборы

В офисе президента Украины Владимира Зеленского одобрили идею о проведении досрочных выборов в местные органы власти в ближайшее время.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково

Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено вчера в 11:39
Кино

Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»

Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
Обновлено вчера в 16:03
Политика

«Слуга народа» может получить абсолютное большинство в Раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит возможность самостоятельно сформировать правительство, не прибегая к коалициям.
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия

СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Технологии

Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов

В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 15:49
Экономика

Beluga Group в I полугодии сохранила отгрузки алкоголя на прошлогоднем уровне

Отгрузки Beluga Group, одного из крупнейших в России производителей водки, в первом полугодии 2019 года сохранились на уровне прошлого года и составили 5,6 миллиона декалитров, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика

В США с Facebook взыщут $5 млрд

Напомним, в Штатах в отношении Facebook идёт уголовное расследование из-за ряда сделок, заключённых с Apple, Amazon и другими крупными компаниями.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

«Краснодар» в ЛЧ сыграет с «Порту», а должен был с киевским «Динамо»

По итогам жеребьёвки «быкам» досталось киевское «Динамо», однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил это решение.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

США возобновят переговоры с «Талибаном» в Дохе

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновит переговоры в Дохе по афганскому урегулированию с представителями радикального движения «Талибан».
Обновлено вчера в 22:26
ещё по теме
Главное