Позднее в пресс-службе Минфина уточнили, что ведомство «обеспокоено низким кассовым использованием» властями Иркутской области средств, выделенных из резервного фонда на ликвидацию последствий паводка. На 22 июля до граждан доведен только 61% выделенных средств.

с чего всё началось

Министерство финансов выразило обеспокоенность в связи с установленным малым использованием в Иркутской области средств, выделенных из резервного фонда на ликвидацию последствий наводнения. В пресс-службе ведомства заявили, что всего из федерального бюджета было направлено 2,956 млрд рублей.

Минфин: в Иркутской области довели до граждан только 60% матпомощи

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