Экономика
Минфин: в Иркутской области довели до граждан только 60% матпомощиМосковский Комсомолец 14:22
Министерство финансов выразило обеспокоенность в связи с установленным малым использованием в Иркутской области средств, выделенных из резервного фонда на ликвидацию последствий наводнения. В пресс-службе ведомства заявили, что всего из федерального бюджета было направлено 2,956 млрд рублей.
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с чего всё началось
Позднее в пресс-службе Минфина уточнили, что ведомство «обеспокоено низким кассовым использованием» властями Иркутской области средств, выделенных из резервного фонда на ликвидацию последствий паводка. На 22 июля до граждан доведен только 61% выделенных средств.РБК09:10
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