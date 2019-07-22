Экономика
Минфин: в Иркутской области довели до граждан только 60% матпомощиМосковский Комсомолец 14:22
Министерство финансов выразило обеспокоенность в связи с установленным малым использованием в Иркутской области средств, выделенных из резервного фонда на ликвидацию последствий наводнения. В пресс-службе ведомства заявили, что всего из федерального бюджета было направлено 2,956 млрд рублей.
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Обновлено в 14:59
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СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
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Обновлено в 15:31