Финансы

Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августеРоссийская газета 05:08

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Минфин в августе немного увеличит покупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу. Он направит на эти цели больше 246,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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