Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августеРоссийская газета 05:08
Минфин в августе немного увеличит покупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу. Он направит на эти цели больше 246,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, ударившего омоновца на стадионе
Задержан мужчина, ударивший сотрудника ОМОНа во время субботнего футбольного матча чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе в Петербурге, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли в Севастополе, утонув во время шторма на одном из необорудованных пляжей города.
Обновлено в 05:33
Футбол
«Бенфика» выиграла Суперкубок Португалии
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Экономика
В РФ вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
Оплачивать страховые взносы граждане смогут вместе с квитанциями ЖКХ Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России сегодня, 4 августа.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 05:49
Футбол
В УЕФА назначили бригаду арбитров на первый матч «Спартака» с «Туном»
Определилась бригада арбитров, которая будет обслуживать первый матч «Спартака» против «Туна» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 05:50
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times.
Обновлено в 03:32
Политика
Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее
Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином»
Обновлено вчера в 17:24
Футбол
Самедов нанесет первый удар в матче «Крыльев» и «Спартака»
Сообщается, что бывший игрок красно-белых и самарцев нанесет первый символический удар в матче.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Стрелок из Огайо убил собственную сестру
Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдавии, одного из богатейших и влиятельнейших бизнесменов этой страны Владимира Плахотнюка по обвинению в организации схемы по выводу из России 37 млрд руб. Об этом РБК сообщили в суде.
Обновлено в 05:49
Общество
На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение
В Свердловской области 6 августа будет неблагоприятная погода, и по всему региону объявлено штурмовое предупреждение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Политика
Трамп ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей.
Обновлено 02 августа в 01:28
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено 03 августа в 11:14
Футбол
Тиль: В «Спартаке» меня видят на позиции десятого номера
Голландский полузащитник Гус Тиль, о приобретении которого "Спартаком" будет сообщено в ближайшее время, рассказал, почему выбрал именно этот клуб и о том, какую роль он будет играть на поле.
Обновлено в 05:38
Экономика
Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из США
Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Японская NEC представила «летающий автомобиль»
Японский производитель электроники NEC Corp. представил «летающий автомобиль», большую беспилотную машину с четырьмя пропеллерами, способную парить в воздухе около минуты на высоте 3 метров.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд Москвы заключил под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Владислава Барабанова.
Обновлено в 05:27
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
МИД России: США и Германия вмешались во внутренние дела России
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ведомство направит обращение к США и Германии, СМИ и дипведомства которых опубликовали материалы об акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 03:06
Космос
Компания NASA обнаружила потенциально пригодную для жизни планету
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Иран планирует выйти из ядерной сделки
Стоит отметить, что в субботу, 3 августа, глава МИД заявлял о том, что Иран планирует предпринять дополнительные меры в отношении ядерной сделки.
Обновлено в 04:29