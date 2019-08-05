Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августеРоссийская газета 05:08
Минфин в августе немного увеличит покупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу. Он направит на эти цели больше 246,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы.
Обновлено в 05:49
Общество
Директор «Ленкома» опроверг информацию о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер в разговоре с РБК опроверг информацию о своей госпитализации.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Москве задержали мужчину за призывы к насилию над детьми силовиков
Официальный представителя Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко проинформировала о задержании в Москве за размещенные в соцсетях призывы к насилию над детьми правоохранителей жителя Подмосковья Владислава Синицу.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Нижнем Тагиле пьяный мужчина прострелил голову ребёнку
В Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, который получил пулевое ранение.
Обновлено в 05:00
Игры
Создатели раскрыли секрет «странных коробок» в Borderlands 2
Один из создателей игры Borderlands 2 Кайл Питтман рассказал о «странных коробках», спрятанных по всем локациям проекта.
Обновлено в 05:43
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол
Данченко: «Думаю, „Рубин“ заслужил ничью в матче с ЦСКА»
Защитник «Рубина» Олег Данченко прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Волочкова раскинулась в экстремальном шпагате на ходу катера
Балерина выложила в своём Инстаграме фото экстремального шпагата. На полном ходу катера артистка решилась на опасный трюк.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки
В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Тамбов» – «Арсенал»: туляки проиграли тамбовцам все матчи
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено 03 августа в 11:05
Здоровье
Медики советуют нервным людям слушать кошачье мурлыканье
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы
Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение
Обновлено в 05:46
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста
В Киргизии нашли тело российского альпиниста, который ранее пропал в горах республики, сообщили в МЧС страны.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Подросток сбросил ребенка с 10 этажа смотровой площадки в Лондоне
Подросток скинул шестилетнего ребенка со смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 04:06
Экономика
В открытом доступе оказались данные 70 тыс. клиентов Бинбанка
В интернет утекли данные 70 тыс. клиентов Бинбанка.
Обновлено в 05:00