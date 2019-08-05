Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августеРоссийская газета 05:08
Минфин в августе немного увеличит покупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу. Он направит на эти цели больше 246,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Кино
Звезда «Новобранца» Эфтон Уильямсон покинула сериал из-за сексуальных домогательств
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Футбол
«Оренбург» объявил о переходе защитника Готлиба
"Оренбург" подписал контракт с израильским защитником Эду Готлибом, сообщает официальный сайт оренбуржцев.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов под Ачинском
Несколько мощных взрывов прогремело на территории воинской части в Красноярском крае, спасатели эвакуируют жителей ближайших поселков и деревень.
Обновлено в 07:31
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Петербурге осужден детоубийца, зарубивший топором 11-летнего сына
В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении 44-летнего мужчины, в пьяном угаре зарубившего топором своего 11-летнего сына.
Обновлено в 06:33
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Здоровье
Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку
Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Футбол
Трансфер Неделчару из «Уфы» в «Рому» сорвался, игрок останется в клубе
Трансфер защитника "Уфы" Йонуца Неделчару в итальянскую "Рому" сорвался. Стороны не смогли согласовать условия сделки.
Обновлено в 08:40
Космос
Первый космонавт из ОАЭ угостит экипаж МКС национальными блюдами
В гостевой набор космического питания для первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов войдут три традиционных блюда - мадруба с курицей, салуна с жарким из ягнятины с овощами и вермишель с омлетом балалит.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Первый смартфон Huawei на ОС Hongmeng выпустят до конца этого года
Журналистам удалось узнать, что первый аппарат Huawei на ОС Hongmeng будет стоить около $288, что в пересчёте составит 19 тыс. рублей.
Обновлено в 07:41
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Финансы
Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом на фоне новостей из КНР, следует из его заявления в своем аккаунте в соцсети Twitter.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:11
Общество
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Нюша и Игорь Сивов отметили годовщину свадьбы в Париже
Имя малышки супруги не раскрывают. На днях Нюша и Игорь Сивов отправились в Париж, чтобы отметить годовщину свадьбы.
Обновлено в 07:22
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Общество
Женщину-пилота в Петербурге не пустили в небо из-за земных долгов
Как рассказали 5 августа в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, в отношении женщины, 1993 года рождения, было возбуждено 127 исполнительных производств, из них более 100 — по взысканию штрафов за нарушение ПДД в разных регионах на общую сумму более 130 тысяч рублей: пилот часто превышала разрешенную скорость и неправильно парковалась.
Обновлено в 08:51
Общество
Летняя погода вернется в Москву в среду
Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:15
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Киев попросил Вашингтон продать больше ракетных комплексов Javelin
Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 07:28
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус из Германии
Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.
Обновлено в 01:49
Общество
Художник превратил в инсталляцию скульптуру без головы в Петербурге
Голову статуи в 2017 году похитил мужчина, которому не понравилось выражение лица скульптуры.
Обновлено в 04:36
Политика
Путин в ближайшее время сделает заявление по ДРСМД
Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.
Обновлено в 09:00
Технологии
Сбербанк запустил оплату по QR-коду
Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:14