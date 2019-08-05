Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августеРоссийская газета 05:08
Минфин в августе немного увеличит покупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу. Он направит на эти цели больше 246,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Общество
В Москве 10 августа отменили развод караулов Президентского полка
В субботу, 10 августа, в Московском Кремле не состоится развод пеших и конных караулов Президентского полка.
Обновлено в 07:45
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции
Украинский лидер Владимир Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где проведёт встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 07:21
Автоспорт
Хэмилтон: Не смотрю блог Росберга на YouTube, мне всё равно
Обновлено в 06:12
Наука
Физики превратили бозе-конденсат в сверхтекучее твердое тело
Австрийские физики изготовили трехмерное сверхтекучее твердое тело из бозе-конденсата атомов эрбия, пойманных в оптическую ловушку.
Обновлено в 07:25
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Бритни Спирс провела время с сыновьями впервые за долгое время
Прошедшее воскресенье Бритни вместе с 12-летним Джейденом и 13-летним Шоном весело провела в парке аттракционов.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Boeing обвинили в деградации космонавтики США
Издание обратило внимание на твит физика Джорджа Соуэрса, который несколько лет назад возглавлял исследовательскую группу в консорциуме United Launch Alliance (ULA), совместном предприятии Boeing и Lockheed Martin, занимающимся созданием ракет космического назначения.
Обновлено в 08:20
Политика
Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено 03 августа в 14:54
Экономика
Грузия заявила о росте экспорта вина в Россию
Объем экспорта грузинских вин в Россию за 7 месяцев 2019 года вырос по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 2% – до 29,1 млн бутылок, сообщает Национальное агентство вина Грузии.
Обновлено в 06:17
Музыка
Скончался известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Общество
Тепло вернется в Москву во второй половине недели
Летнее тепло вернется в Московский регион уже в среду, 7 августа, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Столтенберг: Без расширения НАТО должна была прекратить существование
После окончания "холодной войны" НАТО вышла за пределы своей традиционной зоны ответственности, чтобы оправдать свое существование.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Генпрокуратура: Власти регионов искажали статистику о лесных пожарах
Власти Иркутской области и других регионов, страдающих от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 08:00
Экономика
Газпромбанк закрыл сделку со Сбербанком по продаже 51% ЦРТ
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий» (ЦРТ), которая разрабатывает системы распознавания речи, говорится в сообщении Газпромбанка.
Обновлено в 08:11
Футбол
«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил переход Магуайра
Защитник "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр официально перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport24.
Обновлено в 08:07
Политика
В Германии отреагировали на заявление российского МИД о вмешательстве
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Арестован возможный организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Очередной фигурант уголовного дела о разбое с участием сотрудников ФСБ, бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров, арестован по решению суда.
Обновлено в 01:28
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Технологии
MasterCard начнет блокчейн-проект
Компания MasterCard ищет блокчейн-специалистов для создания кошелька для цифровых денег, пишет The Block.
Обновлено в 08:40
Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Политика
НАБУ подтвердило возбуждение дела из-за предложения взятки Богдану
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт возбуждения уголовного дела после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Житель Нижнего Тагила прострелил из пневматики голову ребенку
Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, мужчина стрелял по банкам из винтовки недалеко от тарзанки, где играли дети.
Обновлено в 08:04