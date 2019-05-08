Минфин увеличит покупки иностранной валютыРоссийская газета 05:01

Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом, объем закупок по сравнению с апрелем поднимется на 45,1 миллиарда рублей.

Политика На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.

Происшествия Адвокаты Кокорина обжалуют приговор суда Стукалова сообщила, что адвокаты футболиста в обязательном порядке обжалуют приговор.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая Приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет объявлен в среду, 8 мая, в 14:00 мск, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Авто Honda раскрыла имя нового электрокара Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.

Армия и оружие Заложить на границе с Россией ядерные мины предложили на Украине "Кто мешает подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это когда- то сделали в ФРГ", — цитируют РИА Новости Козия.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Происшествия «Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100 Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).

Игры В сеть утекло изображение коллекционного издания Ghost Recon: Breakpoint Ubisoft как всегда не может сдержать "утечек": официальный анонс новой игры из серии Ghost Recon состоится только завтра, но в сеть уже попало изображение с его коллекционным изданием.

Авто Поклонники Lada сделают «идеальный» Lada Largus Российские энтузиасты, вдохновившись универсалом LADA Largus, решили разработать собственную «идеальную» модификацию.

Политика Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2» США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.

Музыка Музыкальный критик исключил победу Лазарева на «Евровидении-2019» Российский певец Сергей Лазарев займет на предстоящем песенном конкурсе «Евровидение» только пятое или шестое место.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Футбол Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Происшествия Певец Макс Барских попал в аварию в США Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.

Хоккей Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.

Происшествия Обнародованы фото с места кровавой драмы в Пензенской области Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пензенской области обнародовала фотографии, сделанные на месте происшествия: возле дома и рядом с ним.

Шоу-бизнес Ксения Собчак перестала следить за собой Ксения Собчак отдыхает в Италии с Константином Богомоловым.

Политика Визит Помпео в Россию организуется по просьбе США Визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию организуется по инициативе американской стороны.

Общество В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны На сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне, следует из данных Пенсионного фонда, которые приводит в среду Минтруд.

Экономика Медведев утвердил план по достижению целей развития до 2024 года План утвержден для реализации майского указа президента Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, документ опубликован на сайте кабмина.