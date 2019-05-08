Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валютыРоссийская газета 05:01
Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом, объем закупок по сравнению с апрелем поднимется на 45,1 миллиарда рублей.
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