Финансы

Минфин увеличит покупки иностранной валютыРоссийская газета 05:01

Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом, объем закупок по сравнению с апрелем поднимется на 45,1 миллиарда рублей.
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Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей

ТАСС05:36

Минфин потратит на закупки валюты 300 млрд руб

РБК05:31

Рубль не отреагировал на решение Минфина увеличить покупки валюты в мае

Финмаркет05:18

Минфин увеличит объем закупки валюты

Rambler News Service05:00

Минфин направит на покупку валюты более 300 млрд рублей

News.ru04:59

Минфин увеличит покупки иностранной валюты

Российская газета05:01

Минфин РФ увеличит плановый объем покупок валюты в мае до 300,5 млрд р

Financial One05:22
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