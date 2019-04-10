Финансы
Минфин побил рекорд по продаже ОФЗВедомости вчера в 12:53
На втором аукционе Минфин продавал 5-летний выпуск: инвесторы купили бумаг на 50,37 млрд руб. под 8,13% годовых. С утра этот выпуск торговался на бирже с доходностью 8,15% годовых. Предыдущий рекорд Минфин поставил месяц назад – 13 марта он продал ОФЗ на 91,4 млрд руб.
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Рекорд за рекордом: Минфин за две недели выполнил треть квартального плана займов
Вести.Финансвчера в 23:08
Минфин разместил ОФЗ выпуска 26227 на 50,4 млрд рублей при спросе в 82,6 млрд рублей
Finam.Ruвчера в 10:05
Минфин рекордно продал в среду ОФЗ, с начала апреля выполнив 37% плана II кв
Financial Oneвчера в 11:11
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Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец
Обновлено вчера в 11:55
Спорт
Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Обновлено в 02:52
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Павел Табаков отказывается работать не в удовольствие
Обновлено в 02:50
Музыка
В фестивале «Амурские волны» в Хабаровске впервые примет участие Чехия
В этом году VIII Международный военно-музыкальный фестиваль пройдет с 27 мая по 2 июня в Хабаровске.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева стала жертвой грабителей в Лондоне
Как рассказала в своем Instagram Кудрявцева, недалеко от Букингемского дворца из ее сумки вытащили кошелек со всеми наличными и кредитными картами.
Обновлено вчера в 21:31
Здоровье
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Планируется ужесточить наказание для виновников пьяных ДТП
Верховный суд и правительство РФ поддержали предложение об ужесточении наказания за ДТП с пострадавшими по вине пьяного водителя.
Обновлено вчера в 08:18
Армия и оружие
На самолеты-амфибии установят российские двигатели
Обновлено вчера в 19:02
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Гуляющий по крыше мужчина устроил переполох в Челябинске
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Китае шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов
В провинции Хэнань в центральной части Китая при сходе грузового поезда с рельсов пропали без вести не менее шести человек.
Обновлено в 01:53
Финансы
S&P прогнозирует банкам прибыль до 1,6 трлн рублей
В 2019 года чистая прибыль российского банковского сектора составит $20-25 млрд, прогнозирует международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P). По текущему валютному курсу это от 1,3 трлн до 1,6 трлн рублей.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Медведь напал на людей в Ингушетии
Обновлено вчера в 16:13
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк случайно стали участниками пляжного шоу
Джей Старретт и Кори Брукс снимали боксерскую тренировку на фоне моря для шоу «Ex On The Beach» («Экс на пляже»).
Обновлено в 03:30
Происшествия
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму
В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
Рогозин назвал планы США по высадке на Луну «ширмой»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.
Обновлено в 02:49
Происшествия
После пожара в квартире в Петербурге нашли тела двух человек
Тела двух погибших обнаружены в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, где горела обстановка, причины их смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости в четверг представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 03:04
Транспорт
Штрафы за превышение скорости в России могут вырасти в шесть раз
Напомним, в настоящее время штраф за превышение скорости на 20−40 км/ч составляет 500 рублей.
Обновлено в 00:16
Политика
ЕС и Британия договорились об отсрочке Brexit
Лидеры 27 стран ЕС по итогам нескольких часов напряженных дискуссий, в которых Франция и Германия неожиданно разошлись во мнениях, смогли согласовать в четверг компромиссную дату новой отсрочки по Brexit - теперь Лондон должен успеть распрощаться с ЕС максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.
Обновлено вчера в 23:04