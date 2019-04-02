Финансы
Минфин уменьшит покупки иностранной валютыРоссийская газета 06:00
Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом, объем закупок валюты по сравнению с мартом уменьшится на 54,6 миллиарда рублей.
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