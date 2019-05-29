Энергетика
Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистраВзгляд.ру вчера в 13:14
Ранее Силуанов заявил, что государство не должно «платить за косяки компании, которая занимается поставкой нефти». В ответ советник президента «Транснефти» Игорь Демин вспомнил о ситуации в 1997 году, когда у здания Минфина взорвали машину первого заместителя главы ведомства Андрея Вавилова.
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«Транснефть» не будет просить кабмин снизить дивиденды из-за инцидента с «Дружбой»
Говорит Москвавчера в 09:00
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