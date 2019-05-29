Энергетика

Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистраВзгляд.ру вчера в 13:14

Ранее Силуанов заявил, что государство не должно «платить за косяки компании, которая занимается поставкой нефти». В ответ советник президента «Транснефти» Игорь Демин вспомнил о ситуации в 1997 году, когда у здания Минфина взорвали машину первого заместителя главы ведомства Андрея Вавилова.
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Что произошло за день: среда, 29 мая

Интерфаксвчера в 13:35

«Транснефть» не будет просить кабмин снизить дивиденды из-за инцидента с «Дружбой»

Говорит Москвавчера в 09:00

Минфин удивился эмоциональной реакции «Транснефти» из-за слов о косяках

РБКвчера в 09:28

Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»

РИА Новостивчера в 09:17

Минфин и «Транснефть» обменялись упреками

Коммерсантъвчера в 09:47

Кто заплатит за грязную нефть в «Дружбе»

Ведомостивчера в 17:34

«Транснефть» не будет просить правительство о снижении дивидендов из-за «Дружбы»

ТАССвчера в 05:50
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Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Транспорт

СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте

В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.
Обновлено в 00:48
Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

«53 рубца на сердце Белоруссии». История трагедии на «Немиге»

30 мая 1999 года в результате массовой давки в Минске погибли более 50 человек.
Обновлено вчера в 17:02
Космос

На Плутоне вулканы могут извергать жидкую воду

Обновлено в 00:31
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Политика

Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Общество

В Рособрнадзоре призвали не отправлять на ЕГЭ детей с недомоганиями

Рособрнадзор выразил соболезнования семье и близким девушки с врожденным пороком сердца, погибшей во время ЕГЭ в Чебоксарах, и призвал родителей убедить своих детей сдать экзамены в другой день, если выпускники чувствуют себя плохо накануне испытания.
Обновлено вчера в 17:24
Здоровье

Непреодолимое желание выпить кофе может быть признаком зависимости

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн предупредил россиян о развитии зависимости от кофе, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 02:05
Политика

ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров сообщил в среду, что рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос за последние пять месяцев на четыре пункта.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

Защитники сквера в Екатеринбурге отобрали 10 человек для переговоров

Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» назвало десять представителей, которые войдут в рабочую группу по опросу о месте строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 01:35
Авто

Ferrari представила гибридный гиперкар SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale появился на свет только благодаря успеху первой гибридной модели марки — 949-сильной LaFerrari.
Обновлено вчера в 13:36
Здоровье

Минздрав: около 16% смертей в России связаны с потреблением табака

Порядка 16% от общего количества смертей в России связаны с табакокурением, наиболее уязвимыми являются люди старшего возраста.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Экс-министр экономики Украины заявил о «катастрофе» в случае дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в случае дефолта украинцы «окончательно станут нищими», а страну ждёт катастрофа.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"
Обновлено вчера в 11:37
Экономика

Прибыль «МегаФона» в 1 квартале снизилась на 64%

Выручка выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 80,128 млрд руб.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находился юноша 2003 года рождения, не имеющий водительских прав.
Обновлено в 01:52
Футбол

«Челси» стал победителем Лиги Европы

Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.
Обновлено вчера в 17:15
Здоровье

Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах

Купание в фонтане может привести к простудным заболеваниям и заражению острой кишечной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 00:45
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Армия и оружие

Власти США обвиняют РФ в нарушении моратория на ядерные испытания

Обновлено вчера в 10:04
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика

Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского

Обновлено вчера в 13:38
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено вчера в 12:54
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В Будапеште затонуло судно с туристами

Обновлено в 02:20
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