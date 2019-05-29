Энергетика
Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистраВзгляд.ру 13:14
Ранее Силуанов заявил, что государство не должно «платить за косяки компании, которая занимается поставкой нефти». В ответ советник президента «Транснефти» Игорь Демин вспомнил о ситуации в 1997 году, когда у здания Минфина взорвали машину первого заместителя главы ведомства Андрея Вавилова.
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с чего всё началось
Государство не должно через пониженные дивиденды компенсировать «Транснефти» убытки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.BFM.ru05:30
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