Энергетика

Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистраВзгляд.ру 13:14

Ранее Силуанов заявил, что государство не должно «платить за косяки компании, которая занимается поставкой нефти». В ответ советник президента «Транснефти» Игорь Демин вспомнил о ситуации в 1997 году, когда у здания Минфина взорвали машину первого заместителя главы ведомства Андрея Вавилова.
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Государство не должно через пониженные дивиденды компенсировать «Транснефти» убытки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», заявил
 первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
BFM.ru05:30

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Что произошло за день: среда, 29 мая

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Кто заплатит за грязную нефть в «Дружбе»

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Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»

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Минфин удивился эмоциональной реакции «Транснефти» из-за слов о косяках

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