Финансы
Минфин удачно разместил ОФЗ на последнем в году аукционе
Минфин удачно разместил ОФЗ на последнем в году аукционеREGNUM07:26
Министерство финансов РФ разместило весь предложенный инвесторам объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на последних недельных торгах 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина. Размещались «короткие» облигации с погашением 15 декабря 2021 года.
REGNUM07:26
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В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
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Общество
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МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
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В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции
На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено в 12:03
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Обновлено вчера в 22:28
Политика
СНБО Украины утвердил новые санкции против России
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Общество
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К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
Обновлено в 08:03
Политика
Пётр Порошенко отменил военное положение на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко объявил 26 декабря об окончании военного положения на Украине.
Обновлено в 10:19
Космос
Российский космонавт на МКС остался без новогодних подарков
В праздничную ночь на МКС остаются три космонавта: отечественный Олег Кононенко, представляющий NASA Энн Макклейн, а также ученый из Канады Давид Сен-Жак.
Обновлено в 11:42
Политика
New York Times рассказала, как Трамп «откосил» от армии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии и отправки во Вьетнам благодаря справке с поддельным диагнозом, пишет New York Times.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
Обновлено в 11:58
Общество
«Яндекс» опубликовал подборку нелепых запросов пользователей
Обновлено в 07:22
Политика
Рэперу Элджею запретили въезд на Украину
"В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на 3 год", - говорится в тексте распоряжения.
Обновлено в 13:17
Политика
Украина сохраняет усиленный контроль за въезжающими гражданами России
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рекомендовал Госпогранслужбе сохранить усиленную охрану на границе с Россией, несмотря на отмену военного положения в стране.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ
Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.
Обновлено в 10:54
Общество
Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.
Обновлено в 11:46
Авто
С нового года в России подорожают автомобили большинства брендов
Отмечается, что корректировка цен на автомобили нового модельного года будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов Вслед за повышением НДС с нового года на 1,7% подорожают все модели Nissan.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Ливан пожалуется в СБ ООН на вторжение ВВС Израиля
"Достигнута договорённость, что Ливан подаст срочную жалобу в СБ ООН против Израиля и примет резолюцию, которая будет защищать Ливан и его граждан", - написал он.
Обновлено в 11:06
Гаджеты
Смартфон Honor V20 представлен официально
Обновлено в 09:08
Политика
Турецкая делегация посетит Россию 29 декабря
Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что турецкая делегация посетит Москву 29 декабря.
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Москве пассажиров перевезли из Внуково в Домодедово самолетом
Пассажиры рейса "Уральских авиалиний" из Иркутска в Екатеринбург, который летел через Москву, приземлились в аэропорту Внуково вместо Домодедово из-за плохих погодных условий.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам
Обновлено в 06:53
Политика
Стало известно, почему Авена и Воложа не было на встрече с Путиным
Генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож не смог посетить состоявшуюся в среду встречу президента России Владимира Путина с представителями российского бизнеса, так как находится в отъезде.
Обновлено в 10:35
Происшествия
На трассе Ялта-Севастополь обрушилась скала
Обвал горной породы произошел на автодороге Ялта-Севастополь днем в среду, по предварительной информации, пострадавших нет, но движение затруднено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Севастополя.
Обновлено в 08:17
Политика
Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств
Обновлено в 05:52
Общество
Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска
В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.
Обновлено в 11:28
Политика
Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.
Обновлено в 11:04