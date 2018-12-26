Финансы

Минфин удачно разместил ОФЗ на последнем в году аукционе
REGNUM
07:26

Министерство финансов РФ разместило весь предложенный инвесторам объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на последних недельных торгах 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина. Размещались «короткие» облигации с погашением 15 декабря 2021 года.
REGNUM07:26

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Минфин разместил весь объём предложенных облигаций

News.ru06:33

Минфин России разместил ОФЗ на 7,3 млрд рублей

Банки.ру06:27

Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 25083 на 7,3 млрд рублей при спросе в 19,9 млрд рублей

Finam.Ru06:19

Минфин РФ разместил все предложенные ОФЗ на 7,3 млрд руб

ПРАЙМ06:16

Облигации: конкуренция спроса - ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

Финмаркет04:39

Минфин разместил ОФЗ-ПД 25083 на 7,29 млрд р, цена отсечения 97,0500%

Financial One06:56

Минфин на аукционе в среду предложит ОФЗ на 7,3 млрд руб

Московский Комсомолецвчера в 19:52
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Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24
Финансы

Власти Украины задолжали школьным учителям $36 млн

Долг государства перед школьными учителями на Украине достиг 1 млрд грн (чуть больше $36 млн), проблемы с выплатами зарплат педагогам начались еще весной текущего года.
Обновлено в 04:32
Финансы

Рубль в период выплаты промежуточных дивидендов останется стабильным

В декабре начинается период выплаты промежуточных дивидендов российскими компаниями.
Обновлено в 05:40
Финансы

Из-за банка «Открытие» кредиторы Utair лишились гарантий на 9 млрд руб

Из-за реорганизации Ханты-Мансийского банка «Открытие», который присоединился к банку «ФК Открытие», кредиторы авиакомпании Utair лишились госгарантии на 9,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы

Курода нашел причину нестабильности на мировых биржах

Напомним, что на прошлой неделе Банк Японии (Центробанк страны) оставил базовую процентную ставку на прежнем отрицательном уровне — минус 0,1%. Кроме того, регулятор подтвердил намерение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. При этом денежная база продолжит расти примерно на 80 трлн иен в год.
Обновлено в 06:28
Финансы

Рынок акций РФ в начале дня корректируется вверх

Рынок акций РФ в начале торгов умеренно корректируется вверх после ощутимого снижения накануне.
Обновлено в 02:30
Финансы

ВТБ вводит надбавку при онлайн-открытии вклада «Максимум»

ВТБ увеличивает доходность по вкладу «Максимум» при открытии его в мобильном или интернет-банке.
Обновлено в 03:45
Финансы

Казахстан инвестировал из пенсионного фонда $13 млн в ЕАБР

В облигации Евразийского банка развития инвестировано 5 млрд тенге ($13,5 млн) из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана.
Обновлено в 02:41
Финансы

Бывший совладелец «ФК Открытие» остался должен банку 300 млрд рублей

25 декабря 2018 года председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям» рассказал о том, что бывший совладелец банка Вадим Беляев остался должен кредитной организации примерно 300 млрд рублей.
Обновлено в 01:34
Финансы

Украина снова оказалась на грани дефолта

Сегодня Украине удалось занять негласное второе место в рейтинге самых крупных государств-должников МВФ.
Обновлено вчера в 14:09
Финансы

Церих отмечает аномальную устойчивость курса рубля

Курс рубля совершенно не отреагировал на обвальное снижение цен на нефть. Аналитики считают, что поддержкой мог выступить налоговый период.
Обновлено вчера в 07:10
Финансы

ЦБ поймал на горячем сразу двоих

Агросоюз входил во вторую сотню по размеру активов (почти 12 миллиардов).Другая компания, пойманная на горячем - Аксонбанк.
Обновлено вчера в 07:39
Финансы

Работа банка «Открытие» в онлайн будет ограничена в праздники

Банк «Открытие» предупредил клиентов об ограничениях в работе интернет-банка и мобильного приложения в праздничные дни.
Обновлено 24 декабря в 09:14
Финансы

Сколько кредитов набрало население

Объем выдач автомобильных кредитов подрос на 20%, за ноябрь выдали более пятидесяти тысяч автомобильных займов на сумму порядка сорока пяти миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Финансы

Ждать ли падение рубля в ближайшее время?

Казалось бы, российская валюта ведет себя парадоксально и нелогично: нефть валится в пропасть, а рубль при этом стоит относительно крепко.
Обновлено в 05:40
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