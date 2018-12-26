Финансы
Минфин удачно разместил ОФЗ на последнем в году аукционе
Минфин удачно разместил ОФЗ на последнем в году аукционеREGNUM07:26
Министерство финансов РФ разместило весь предложенный инвесторам объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на последних недельных торгах 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина. Размещались «короткие» облигации с погашением 15 декабря 2021 года.
REGNUM07:26
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24
Финансы
Власти Украины задолжали школьным учителям $36 млн
Долг государства перед школьными учителями на Украине достиг 1 млрд грн (чуть больше $36 млн), проблемы с выплатами зарплат педагогам начались еще весной текущего года.
Обновлено в 04:32
Финансы
Рубль в период выплаты промежуточных дивидендов останется стабильным
В декабре начинается период выплаты промежуточных дивидендов российскими компаниями.
Обновлено в 05:40
Финансы
Из-за банка «Открытие» кредиторы Utair лишились гарантий на 9 млрд руб
Из-за реорганизации Ханты-Мансийского банка «Открытие», который присоединился к банку «ФК Открытие», кредиторы авиакомпании Utair лишились госгарантии на 9,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы
Курода нашел причину нестабильности на мировых биржах
Напомним, что на прошлой неделе Банк Японии (Центробанк страны) оставил базовую процентную ставку на прежнем отрицательном уровне — минус 0,1%. Кроме того, регулятор подтвердил намерение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. При этом денежная база продолжит расти примерно на 80 трлн иен в год.
Обновлено в 06:28
Финансы
Рынок акций РФ в начале дня корректируется вверх
Рынок акций РФ в начале торгов умеренно корректируется вверх после ощутимого снижения накануне.
Обновлено в 02:30
Финансы
ВТБ вводит надбавку при онлайн-открытии вклада «Максимум»
ВТБ увеличивает доходность по вкладу «Максимум» при открытии его в мобильном или интернет-банке.
Обновлено в 03:45
Финансы
Казахстан инвестировал из пенсионного фонда $13 млн в ЕАБР
В облигации Евразийского банка развития инвестировано 5 млрд тенге ($13,5 млн) из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана.
Обновлено в 02:41
Финансы
Бывший совладелец «ФК Открытие» остался должен банку 300 млрд рублей
25 декабря 2018 года председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям» рассказал о том, что бывший совладелец банка Вадим Беляев остался должен кредитной организации примерно 300 млрд рублей.
Обновлено в 01:34
Финансы
Украина снова оказалась на грани дефолта
Сегодня Украине удалось занять негласное второе место в рейтинге самых крупных государств-должников МВФ.
Обновлено вчера в 14:09
Финансы
Церих отмечает аномальную устойчивость курса рубля
Курс рубля совершенно не отреагировал на обвальное снижение цен на нефть. Аналитики считают, что поддержкой мог выступить налоговый период.
Обновлено вчера в 07:10
Финансы
ЦБ поймал на горячем сразу двоих
Агросоюз входил во вторую сотню по размеру активов (почти 12 миллиардов).Другая компания, пойманная на горячем - Аксонбанк.
Обновлено вчера в 07:39
Финансы
Работа банка «Открытие» в онлайн будет ограничена в праздники
Банк «Открытие» предупредил клиентов об ограничениях в работе интернет-банка и мобильного приложения в праздничные дни.
Обновлено 24 декабря в 09:14
Финансы
Сколько кредитов набрало население
Объем выдач автомобильных кредитов подрос на 20%, за ноябрь выдали более пятидесяти тысяч автомобильных займов на сумму порядка сорока пяти миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Финансы
Ждать ли падение рубля в ближайшее время?
Казалось бы, российская валюта ведет себя парадоксально и нелогично: нефть валится в пропасть, а рубль при этом стоит относительно крепко.
Обновлено в 05:40