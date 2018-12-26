Министерство финансов РФ разместило весь предложенный инвесторам объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на последних недельных торгах 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина. Размещались «короткие» облигации с погашением 15 декабря 2021 года.

Минфин удачно разместил ОФЗ на последнем в году аукционе

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