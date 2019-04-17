Финансы
Минфин сумел разместить не все ОФЗВедомости 11:50
Другие два аукциона, запланированные на эту среду, успешно прошли несколькими часами ранее. Всего Минфин разместил бумаг на 124,63 млрд руб. при спросе более чем на 181 млрд руб. Он продал семилетние ОФЗ на 85,12 млрд руб. под 8,23% годовых и 15-летние – на 39,51 млрд руб. под 8,51%.
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