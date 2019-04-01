Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 годаРИА Новости 10:55

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

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