Минфин дал прогноз по курсу рубля к доллару до 2036 годаМосковский Комсомолец 11:44

Министерство финансов ожидает ослабления курса российского рубля к доллару США в течение следующих 17 лет - об этом говорится в составленном ведомством и утвержденном правительством бюджетном прогнозе.

Минфин дал прогноз по курсу рубля к доллару до 2036 года

Происшествия Родственницу Скрипаля избили в Ярославле В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».

Экономика В первом квартале 2019 года ICO-стартапы привлекли $118 млн Стартапы привлекли с помощью первичного размещения криптовалют (ICO) лишь $118 млн в I квартале, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные TokenData.

Армия и оружие National Interest назвал российский МиГ-29 монстром Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.

Общество В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».

Политика Зеленский удерживает лидерство после обработки 95% голосов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после подсчета 95% голосов лидирует по итогам первого тура выборов с результатом 30,24%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на на ЦИК.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Технологии Дорожную карту по блокчейну разработают НИПС и компания Waves Подготовкой дорожной карты по системам распределенного реестра (блокчейн) займется Новосибирский институт программных систем (НИПС, входит в концерн "Автоматика" ГК "Ростех") и блокчейн-компания Waves, стоимость ее разработки составит 0,01 рубля, сообщили РИА Новости в компании.

Баскетбол УНИКС в гостях обыграл ЦСКА, матч завершился потасовкой В матче лидеров Единой лиги казанский УНИКС в гостях обыграл ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 73:83 в пользу казанцев.

Финансы Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.

Политика Президент Алжира подаст в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.

Армия и оружие США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400 Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.

Происшествия В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.

Политика Белоруссия прекращает реэкспорт в Россию «санкционных» плодов и овощей Сертификация поступавшей для реэкспорта из других государств в Белоруссию плодоовощной продукции, в отношении которой в РФ действуют ограничительные меры, прекращена.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Экономика Минфин предложил заменить курортный сбор гостиничным Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс пять неналоговых платежей, которые по своей сути не отличаются от налогов, — экологический налог, утилизационный сбор, налог на операторов сети связи общего пользования, сбор за пользование автодорогами федерального значения и гостиничный сбор.

Политика В палате общин началось голосование по альтернативным вариантам Brexit Голосование по четырем альтернативным вариантам Brexit началось в палате общин британского парламента, сообщил в понедельник телеканал SkyNews.

Политика Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Общество Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.

Политика Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.

Футбол Александр Егоров: «Боккетти нужно было удалять» Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).

Шоу-бизнес Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.