Финансы
Минфин дал прогноз по курсу рубля к доллару до 2036 годаМосковский Комсомолец 11:44
Министерство финансов ожидает ослабления курса российского рубля к доллару США в течение следующих 17 лет - об этом говорится в составленном ведомством и утвержденном правительством бюджетном прогнозе.
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Армия и оружие
На юге России начались масштабные учения
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
ВВС Тайваня перехватили китайские истребители
Обновлено в 04:06
Происшествия
Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Экономика
В первом квартале 2019 года ICO-стартапы привлекли $118 млн
Стартапы привлекли с помощью первичного размещения криптовалют (ICO) лишь $118 млн в I квартале, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные TokenData.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Политика
Зеленский удерживает лидерство после обработки 95% голосов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после подсчета 95% голосов лидирует по итогам первого тура выборов с результатом 30,24%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на на ЦИК.
Обновлено в 15:39
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Технологии
Дорожную карту по блокчейну разработают НИПС и компания Waves
Подготовкой дорожной карты по системам распределенного реестра (блокчейн) займется Новосибирский институт программных систем (НИПС, входит в концерн "Автоматика" ГК "Ростех") и блокчейн-компания Waves, стоимость ее разработки составит 0,01 рубля, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено в 15:46
Баскетбол
УНИКС в гостях обыграл ЦСКА, матч завершился потасовкой
В матче лидеров Единой лиги казанский УНИКС в гостях обыграл ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 73:83 в пользу казанцев.
Обновлено в 14:28
Финансы
Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн
Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.
Обновлено в 18:23
Культура
На Первом канале стартовал новый сериал «Подкидыш»
Обновлено в 15:57
Политика
Президент Алжира подаст в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400
Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Происшествия
В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины
В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Политика
Белоруссия прекращает реэкспорт в Россию «санкционных» плодов и овощей
Сертификация поступавшей для реэкспорта из других государств в Белоруссию плодоовощной продукции, в отношении которой в РФ действуют ограничительные меры, прекращена.
Обновлено в 11:18
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Экономика
Минфин предложил заменить курортный сбор гостиничным
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс пять неналоговых платежей, которые по своей сути не отличаются от налогов, — экологический налог, утилизационный сбор, налог на операторов сети связи общего пользования, сбор за пользование автодорогами федерального значения и гостиничный сбор.
Обновлено в 18:06
Политика
В палате общин началось голосование по альтернативным вариантам Brexit
Голосование по четырем альтернативным вариантам Brexit началось в палате общин британского парламента, сообщил в понедельник телеканал SkyNews.
Обновлено в 15:47
Политика
Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.
Обновлено в 13:58
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено в 05:52
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Хоккей
Бобровский стал первой звездой недели в НХЛ
Обновлено в 12:16
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Футбол
Александр Егоров: «Боккетти нужно было удалять»
Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на два процента
С 1 апреля в России на два процента выросли социальные пенсии.
Обновлено в 01:07
Спорт
Этери Тутберидзе – о возвращении в Россию: «В США я как будто не жила»
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" рассказала о том, почему вернулась из США в Россию.
Обновлено в 13:58