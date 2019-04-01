Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 годаРИА Новости 10:55
Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
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Минфин прогнозирует, что по базовому сценарию в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024-м — 68 рублей, в 2030-м — 72,6 рубля, а в 2036-м — 75,2 рубля.RT на русском15:53
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