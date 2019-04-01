Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 годаРИА Новости 10:55

с чего всё началось

Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

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Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Происшествия В Саранске при обрушении фасада здания погибли два человека Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что два человека оказались под завалами после частичного обрушения фасада пятиэтажного здания при проведении демонтажных работ в Саранске.

Экономика «Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».

Политика Глава МВД России прибыл в Пхеньян Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщает ЦТАК.

Политика Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Политика Зеленский рассказал о требованиях к Путину Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".

Здоровье Псковская область планирует обслужить 3 тыс. человек по «медицинскому туризму» Порядка 3 тыс. человек, проживающих в соседних регионах и за пределами России, воспользуются в 2019 году медуслугами ведущих медучреждений Псковской области.

Общество В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.

Общество Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.

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Армия и оружие Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова "В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.

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Общество Нам пишут. Хорошие дороги мы воруем сами у себя Хочу обратить внимание еще раз на одну извечную проблему – на наши дороги.

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