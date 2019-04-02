Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 годаРИА Новости 10:55
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Читать в источнике
Оценить125
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Наука
Найдена первая известная окаменелость денисовского черепа
Обновлено 30 марта в 10:58
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено в 22:01
Энергетика
«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Политика
«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году
Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено в 21:32
Политика
Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России
Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.
Обновлено в 17:05
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
Обновлено в 12:40
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Здоровье
В селе Судьбодаровка ликвидировали скорую помощь
Пришлось уйти и участковому доктору. Теперь люди вынуждены вызывать помощь либо из райцентра, либо из ближайшего села Электрозавод.
Обновлено в 22:56
Происшествия
В ДТП на Невском пострадала женщина
Известно, что одному человеку понадобилась помощь врачей – в госпиталь увезли женщину, которая сидела в одном из автомобилей в качестве пассажирки, передает ГИБДД.
Обновлено в 14:14
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено в 22:34
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Энергетика
Россия обошла США по поставкам СПГ в Европу и Азию
Россия в 2018 году опередила США по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, поставив 17,29 млн тонн СПГ против американских 13,43 млн.
Обновлено в 10:57
Финансы
Почти половина россиян хотя бы на день допускали просрочку по кредиту
Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что 43-45% россиян, бравших кредит, допускали просрочку минимум на один день.
Обновлено в 22:30
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено в 18:07
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено в 23:04
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Хоккей
Три передачи Кучерова помогли «Тампе» взять верх над «Оттавой»
Обновлено в 22:25
Политика
Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы
Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.
Обновлено в 20:08
Экономика
Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов
Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Обновлено в 08:23
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 23:08
Наука
Ученые из ДВФУ предложили перспективный способ лечения рака груди
Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Лозанского и Женевского университетов совместно с Университетской клиникой Женевы установили, что антибиотик клофазимин — лекарство против лепры — можно потенциально успешно использовать при лечении рака груди, сообщает ДВФУ.
Обновлено в 22:11
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Обновлено в 18:44
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено в 11:07