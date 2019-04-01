Финансы
Доллар дороже 75 рублей: Минфин спрогнозировал курс рубля на будущееВек 05:43
Консервативный сценарий дает несколько иные результаты – 67 рублей 90 копеек за доллар. Что же касается периода 2025-2030 годов, то в его пределах базовый сценарий отводит рублю еще менее прочные позиции, поднимая стоимость доллара в среднем до 70 рублей 70 копеек.
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Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра
Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
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Елена Малышева не считает гематоген полезным для здоровья человека
Старая и уже неактуальная традиция покупать в аптеках гематоген, все еще существующая в современной России, по-настоящему шокирует — говорит аллерголог и гастроэнтеролог Татьяна Бандурина, отмечая, что приторно-сладкие батончики не содержат ничего кроме сахара и наполнителей, и, соответственно, не приносят никакой пользы организму.
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Обновлено в 07:36
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Начальник управления ГИБДД Москвы может уйти в отставку
Начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко написал рапорт об уходе на пенсию, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД.
Обновлено в 07:26
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Умер киноактер и режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 07:16
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В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.
Обновлено в 06:15
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В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
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В Египте обнаружен саркофаг с мумией
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В Сосновом Бору спасли детеныша балтийской нерпы
К специалистам попал детеныш балтийской нерпы, обнаруженный на берегу в Сосновом Бору.
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Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 30-го тура Серии А с «Дженоа» сообщил, что нападающий Мауро Икарди начнет игру против генуэзцев в первых минут.
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