Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 годаРИА Новости вчера в 10:55

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
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Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

РИА Новостивчера в 10:55

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Минфин изменил долгосрочный прогноз по курсу рубля

РБКвчера в 10:18
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Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
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