Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 годаРИА Новости вчера в 10:55
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием.
Обновлено в 04:01
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Еще одна женщина обвинила Байдена в харассменте
43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос заявила, что в 2009 году бывший вице-президент США Джо Байден потрогал ее спину, сообщает портал Mediaite со ссылкой на ее пост в фейсбуке.
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие
Бомбардировщик США отработал ядерный удар по Калининграду
Американские бомбардировщики B-52H опасно приблизились к российской военной базе в Калининграде и отработали бомбометание по самому западному форпосту России.
Обновлено в 04:32
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»
Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
Обновлено в 03:23
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров объявил о намерении уйти в отставку
66-летний Овчаров был избран мэром Курска третий раз подряд в 2017 году по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов горсобрания.
Обновлено в 03:53
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку
Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Обновлено вчера в 16:35
Авто
Названа стоимость новой модели Kia ProCeed
Корейский автопроизводитель Kia объявил стоимость модели ProCeed нового поколения.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео
Обновлено в 04:41
Общество
Отменены обещанные экс-губернатором Дубровским дотации челябинским городам и районам. СКАН
Согласованные экс-губернатором Борисом Дубровским бюджетные дотации муниципалитетам Челябинской области аннулируются.
Обновлено в 04:24
Политика
Премьер Израиля встретится с Путиным в Москве 4 апреля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 04:07
Футбол
Вячеслав Караваев: Обязательно рассмотрю вариант с переездом в Россию
Никогда не говорил, что не поеду в Россию, поэтому обязательно рассмотрю вариант, - цитирует Караваева пресс-служба РФС.
Обновлено в 05:09
Политика
Порошенко обошел Зеленского в голосовании за рубежом
Второй тур выборов состоится 21 апреля с участием шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зелинского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Иллюзиониста Дэвида Блейна заподозрили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении знаменитого иллюзиониста Дэвида Блейна из-за заявлений двух женщин о сексуальном насилии с его стороны, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 18:12
Авто
В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4
Презентация прототипа нового поколения Lada 4х4 ожидается в этом году на автосалоне в Москве, но данная информация официально не подтверждена.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Глава МВД Украины предупредил о росте напряжения из-за второго тура
В МВД Украины уверены, что смогут обеспечить безопасность в ходе второго тура выборов президента страны, заявил глава ведомства Арсен Аваков в эфире ICTV, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 04:48
Спорт
Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram
Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram Режиссер рассказал, что телеведущая разыграла его на 1 апреля.
Обновлено в 05:00
Экономика
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки
Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Хоккей
СКА впервые за 10 матчей обыграл ЦСКА
Обновлено вчера в 15:55