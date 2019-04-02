Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 годаРИА Новости вчера в 10:55
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
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Таисия Повалий рассказала, что скоро станет бабушкой
55-летняя певица Таисия Повалий сообщила поклонникам радостную новость – она скоро впервые станет бабушкой.
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ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
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Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля
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Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро
Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.
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