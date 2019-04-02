Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля до 2036 годаКлопс вчера в 12:31

В соответствии с документом, в основу которого лёг базовый сценарий социально-экономического развития страны, курс доллара по отношению к рублю в 2021 году составит 64 рубля, в 2024 году — 68 рублей, в 2030 году — 72,6 рубля, а в 2036 году — 75,2 рубля.
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Минфин дал прогноз на курс доллара к 2036 году

Росбалтвчера в 10:36

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Московский Комсомолецвчера в 13:25

Минфин спрогнозировал курс рубля до 2036 года. Доллар серьезно усилится

Фонтанка.Рувчера в 12:05

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

РИА Новостивчера в 10:55

Минфин опубликовал прогноз курса рубля к доллару до 2036 года

RT на русскомвчера в 15:53

Минфин прогнозирует рост курса доллара до 74,1 рубля в 2036 году

ТАССвчера в 10:29

Минфин изменил долгосрочный прогноз по курсу рубля

РБКвчера в 10:18
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Божена Рынска сообщила о смене фамилии

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Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
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Общество

Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России

Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО

65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
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Бывшего офицера Минобороны РФ судят в Ростове за участие в ИГ

Обновлено в 01:54
Происшествия

Жителя Абакана поместили в психбольницу за убийство кошки

В Абакане сотрудники полиции задержали местного жителя, который при свидетелях жестоко убил кошку.
Обновлено в 03:00
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Обновлено в 00:34
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Дана Уайт: «Не верю, что Макгрегор действительно ушел на пенсию»

Глава UFC Дана Уайт не верит, что решение ирландца Конора Макгрегора завершить спортивную карьеру окончательное.
Обновлено в 02:57
Хоккей

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Интернет

Часть голосовых сообщений «Вконтакте» оказалась в открытом доступе

Часть голосовых сообщений пользователей соцсети «Вконтакте» оказалась в открытом доступе.
Обновлено вчера в 10:21
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Общество

Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери

Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

В Волгограде два землекопа погибли под грунтовым завалом

Обновлено в 02:20
Недвижимость

Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов

Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Обновлено вчера в 08:23
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии

Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине

Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав их «конкурентными и мирными».
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Суд над организаторами теракта в метро начался в Петербурге

Московский окружной военный суд на выездном заседании в помещении Ленинградского окружного военного суда на Кирочной улице Санкт-Петербурга во вторник, 2 апреля 2019 года, начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении террористического акта в петербургском метрополитене, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детского сада.
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Футбол

Месут Езил: «Рады, что опередили „Тоттенхэм“»

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил после победы над "Ньюкаслом" в 32-м туре чемпионата Англии (2:0) отметил, что команда раду тому, что опередила "Тоттенхэм".
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Энергетика

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+

«К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тыс. барр./сутки с учетом СРП и на 153 тыс. барр./сутки без учета СРП», — приводит пресс-служба слова министра.
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Певица Кристина Орбакайте у себя в инстаграме опубликовала селфи, которое испугало ее поклонников.
Обновлено в 03:26
Политика

Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit

Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
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