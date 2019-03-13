Экономика
Минфин сообщил о «зависании» законопроекта по пенсионному капиталуРБК 06:00
Вынос на рассмотрение парламента проекта закона о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — откладывается из-за продолжающейся доработки документа. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
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Шоу-бизнес
Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии здоровья певицы
Российская певица Юлия Началова действительно находится в больнице в «не очень хорошем состоянии», заявила её PR менеджер Анна Исаева.
Обновлено в 00:13
Политика
Главную икону храма ВС создадут на личные средства Путина
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин передал свои деньги на создание центральной иконы храма Вооруженных сил, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Сергей Магин вышел из колонии, не досидев восемь месяцев
Кстати, как оказалось, бывший начальник ГУЭБиПК сначала отбывал срок в Рязани, потом был этапирован в Мордовию, а в последнее время опять оказался в Рязанской области в колонии строгого режима для бывших сотрудников силовых структур в городе Скопине — в нескольких десятках километров от ИК-6, откуда на днях вышел Сергей Магин.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
Visa и Mastercard заблокировали карты Еврофинанс Моснарбанка
Visa и Mastercard приостановили членство Еврофинанс Моснарбанка в платежных системах из-за американских санкций, введенных в отношении него.
Обновлено в 05:50
Общество
Mercer назвала самые удобные для жизни города
Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области
В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Культура
Мединский оценил ущерб от пиратского контента киноотрасли России
Ежегодный ущерб, наносимый отечественной киноотрасли пиратским контентом в интернете, составляет от 40 до 70 млрд рублей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Под Ростовом банда мошенников «увела» около миллиарда рублей
Работали мошенники с размахом: около 200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской и Ленинградской областях, а также в республиках Северного Кавказа.
Обновлено в 05:43
Происшествия
ФСБ задержала подпольных торговцев оружием
В 14 регионах России задержали подпольных торговцев оружием, изъято 95 "стволов" и 3,5 тысячи патронов, сообщила ФСБ РФ.
Обновлено в 04:50
Политика
ООН: на Украине царит «атмосфера запугивания»
Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН заявило, что на Украине царит "атмосфера запугивания".
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Кремль ответил на вопрос о расследовании убийства Немцова
Кремль не станет давать делу об убийстве Немцова особый статус, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Политика
Песков назвал выстрелом в ногу разрыв Украиной Договора о дружбе
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.
Обновлено в 06:00
Политика
Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit
Палата общин Великобритании во вторник проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, голосование транслировали британские телеканалы.
Обновлено вчера в 15:28
Здоровье
Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к обычным
В новой антитабачной концепции Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Обновлено в 05:30
Хоккей
Овечкин набрал 1200 очков за карьеру в НХЛ
Обновлено в 02:35
Происшествия
Полицейские задержали избивших до смерти ветерана в Подольске
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Norwegian предъявит Boeing счет из-за отказа от Boeing 737 MAX 8
Авиаперевозчик Norwegian предъявит претензии американскому производителю Boeing за невозможность эксплуатировать 18 приобретенных у него самолетов Boeing 737 MAX 8.
Обновлено в 05:35
Политика
Совфед отклонил закон о запрете хостелов
Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:06
Экономика
В рекордном госдолге России нашли венесуэльский след
12 марта Центробанк России сообщил, что в феврале инвесторы-нерезиденты выкупили рекордный с сентября 2017 года объем размещаемых Минфином ОФЗ — на 28,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:06
Экономика
Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян
В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 15:45
Экономика
В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%
Ранее «Ромир» сообщал, что за неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года общие повседневные расходы россиян сократились на 2,2% по сравнению с предыдущим периодом.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о ее разводе
Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Москве уроженцы Чечни совершили нападение с ножами и травматом
На западе Москвы неизвестные напали с ножами на людей в помещении шиномонтажа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Самолет врезался в опору освещения в Шереметьево
Грузовой Boeing 747 получил повреждения при столкновении с мачтой освещения в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Россияне вошли в число наиболее быстро стареющих наций
Россияне оказались в числе наиболее быстро стареющих наций.
Обновлено в 06:06