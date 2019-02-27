Финансы

Минфин продал ОФЗ на рекордную с 2014 года суммуВедомости 14:58

Минфин в среду, 27 февраля, провел лучшие за пять лет аукционы ОФЗ, разместив бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, сообщил представитель министерства.
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Финмаркет25 февраля в 02:52
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Россия и Израиль создадут рабочую группу с участием ряда стран для изучения вопроса об удалении иностранных сил из Сирии.
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