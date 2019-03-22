Финансы
Минфин сократит внутренние займы в 2019 годуГазета.Ru 06:26
Как отмечается, это стало возможным благодаря успешному размещению евробондов. Минфин превысил бюджетный лимит по внешним займам на 2019 год и за счет этого сократит займы на внутреннем рынке.
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