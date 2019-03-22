Финансы

Минфин сократит внутренние займы в 2019 годуГазета.Ru 06:26

Как отмечается, это стало возможным благодаря успешному размещению евробондов. Минфин превысил бюджетный лимит по внешним займам на 2019 год и за счет этого сократит займы на внутреннем рынке.
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Минфин сократит внутренние займы в 2019 году

Газета.Ru06:26
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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