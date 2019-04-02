Финансы
Минфин снизит покупку иностранной валюты на 18%Саминвестор 08:48
Сегодня, 3 апреля 2019 года, Министерство финансов РФ сообщило, что с 5 апреля по 13 мая текущего года направит на покупку иностранной валюты 255,4 млрд рублей, что на 17,6% меньше, чем месяцем ранее (310 млрд рублей).
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
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