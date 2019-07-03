Финансы

Минфин снизит покупки иностранной валюты в июлеРоссийская газета 05:25

Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства. Операции по покупке валюты будут проводиться на открытом рынке с 5 июля по 6 августа.
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Коммерсантъ18:27

Минфин на четверть сократит закупку валюты

REGNUM08:22

Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле

Российская газета05:25

Минфин купит валюту на 231 млрд рублей

News.ru05:30

Минфин сократит объем закупаемой валюты на четверть

Комсомольская правда07:18

Минфин с 5 июля по 6 августа закупит валюту на 231 млрд рублей допдоходов от нефти

ТАСС05:03

Минфин с 5 июля по 6 августа снизит покупку валюты до 231 млрд руб

Финмаркет05:19
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Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
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Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой

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Появилось фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

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Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

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В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
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В Италии при извержении вулкана погиб турист

Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке

Обновлено 01 июля в 00:23
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