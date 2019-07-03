Финансы

Минфин снизит покупки иностранной валюты в июлеРоссийская газета 05:25

Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства. Операции по покупке валюты будут проводиться на открытом рынке с 5 июля по 6 августа.
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Коммерсантъ18:27

Минфин на четверть сократит закупку валюты

REGNUM08:22

Минфин с 5 июля по 6 августа снизит покупку валюты до 231 млрд руб

Финмаркет05:19

Минфин купит валюту на 231 млрд рублей

News.ru05:30

Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле

Российская газета05:25

Минфин с 5 июля по 6 августа закупит валюту на 231 млрд рублей допдоходов от нефти

ТАСС05:03

Минфин сократит объем закупаемой валюты на четверть

Комсомольская правда07:18
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Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 16:18
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В США мусоровоз упал с эстакады

В результате происшествия пострадали не менее 17 человек Не менее 17 человек получили травмы в результате падения мусоровоза с экстакады на выезд из туннеля Линкольна в штате Нью-Джерси, сообщает NBC.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный Ан-12

Обновлено в 11:29
Политика

Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Ливане

Не менее 12 человек пострадали в результате взрыва на севере Ливана. Десять человек доставлены в больницы.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

Обновлено в 18:18
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Политика

ВВС США выделяют $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике

Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.
Обновлено в 16:59
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Экономика

Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета

Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено в 17:07
Футбол

Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи»

Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ.
Обновлено в 17:08
Происшествия

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей

Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 миллиардов рублей, эти цифры приводят власти региона, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:11
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Технологии

Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России

Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
Обновлено в 11:42
Общество

Рынок труда в Приморье бьется в конвульсиях. Почему?

К власти на рынке труда пришло поколение Y. «Взрослые подростки» штурмуют компании, занимают различные должности.
Обновлено в 18:32
Происшествия

Взорвавшийся вулкан в Италии убил туриста

К северу от Сицилии на острове Стромболи из-за проснувшегося вулкана погиб один турист и еще несколько человек пострадали, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на пожарную службу города Мессина.
Обновлено в 17:19
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Футбол

Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках

По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено в 11:41
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Политика

Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Интернет

«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе

В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено в 10:20
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