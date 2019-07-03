Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июлеРоссийская газета 05:25
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства. Операции по покупке валюты будут проводиться на открытом рынке с 5 июля по 6 августа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Политика
Россия ожидает ответа Киева на предложение по освобождению моряков
Дипломатический источник сообщил, что российское предложение по возможному освобождению украинских моряков, задержанных у Керченского пролива, изложенное в ноте в адрес Украины и Международного трибунала по морскому праву от 25 июня, остается в силе.
Обновлено в 06:22
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Политика
Депутаты выбрали мэра города Иваново
Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.
Обновлено в 03:40
Политика
Среди погибших моряков-подводников были два Героя России
От отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом.
Обновлено в 01:43
Игры
Sony может купить разработчиков Max Payne и Alan Wake
Обновлено в 06:10
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал похоронившего отца Баскова
Певец Филипп Киркоров поддержал коллегу Николая Баскова, который в среду похоронил своего отца Виктора Баскова.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла причину отравления Алибасова
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила, что на самом деле является причиной болезни 72-летнего продюсера.
Обновлено вчера в 12:35
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено вчера в 00:54
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Обновлено в 03:55
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Политика
Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Транспорт
ГИБДД готова улучшить правила дорожного движения
Рекомендации по улучшению Правил дорожного движения будут сформулированы по итогам анализа действующих ПДД, сообщает ГИБДД в Instagram.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга
Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь
Обновлено в 06:34
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Общество
В Японии 850 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за ливней
Почти 850 тысяч человек в трех префектурах Японии получили рекомендации эвакуироваться из-за сильных ливней, обрушившихся на южные районы страны, сообщила телекомпания NHK.
Обновлено 01 июля в 22:58
Кино
Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»
Первое полнометражное продолжение сериала о полицейском с Рублевки вышло в 2018 году.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Лавров рассказал о контактах военных России и США по Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарём ОИС Юсефом Ахмедом аль-Усаймином сообщил, что военные России и США поддерживают контакты по Сирии.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман
Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у актера Никиты Ефремова роман с бывшей ведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой.
Обновлено в 06:34