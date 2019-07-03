Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июлеРоссийская газета 05:25
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства. Операции по покупке валюты будут проводиться на открытом рынке с 5 июля по 6 августа.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Происшествия
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших моряков
Спасо-Преображенский морской кафедральный собор Мурманска опубликовал имена 14 моряков Северного флота, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 05:45
ЖКХ
ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян
"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Транспорт
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
Обновлено в 03:03
Политика
Шойгу прибыл в Североморск по поручению Путина
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Североморск в среду, 3 июля, после гибели 14 моряков в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:18
Транспорт
Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»
Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море
Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые накануне зашли в акваторию Черного моря, сообщил национальный центр управления обороной.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Гаджеты
Флагманский Samsung Galaxy S10 заметно обгоняет предшественника
Начавшие продаваться весной флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 превзошли по поставкам прошлое поколение, Galaxy S9.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
У границы с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем
У границы с Украиной в Ростовской области поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1 и останки танкистов, которые погибли вместе со своей машиной.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
Месси не уйдет из сборной Аргентины
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря
Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Авто
BMW представила новый кроссовер Х6
Компания BMW официально представила третье поколение кросс-купе X6.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Энергетика
«Ямал СПГ» отгрузил 9 млн тонн СПГ в 1 полугодии
Обновлено вчера в 10:54
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Политика
В ГД оценили претензии Совета Европы по долгу России за 2017-2018 годы
Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы, ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
В Североморске на атомной подводной станции погибли 14 моряков
1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. Среди погибших – семь капитанов первого ранга и два Героя России.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Интернет
Apple получила от российских властей более 600 запросов за полгода
Apple во втором полугодии 2018 года получила от российских властей более 600 запросов. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
Свыше 110 израильских полицейских пострадали в произошедших накануне столкновениях с представителями эфиопской общины, более 130 из которых были задержаны, сообщил в среду пресс-секретарь правоохранительных органов Мики Розенфельд.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Атлетико» объявил о трансфере защитника «Порту» Фелипе
Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. «Порту» приобрел Фелипе у «Коринтианса» в 2016 году за 8 млн евро.
Обновлено в 05:07
Политика
СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова
Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 02:00
Авто
Новый Opel Insignia позаимствует решетку радиатора у Corsa
На фотографиях видно, что после рестайлинга Opel Insignia 2020 получил более тонкую и изящную решетку радиатора в стиле обновленного Corsa.
Обновлено в 01:25
Общество
Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти
Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06