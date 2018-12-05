Финансы

Минфин с 7 декабря по 14 января купит у ЦБ валюту на 366 млрд рублей
Интерфакс
04:13

Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 декабря по 14 января 366,1 млрд рублей. Этот объем значительно ниже рекордных 525,8 млрд рублей, которые направлялись на покупку валюты с 8 ноября по 6 декабря.
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