Финансы
Минфин с 7 декабря по 14 января купит у ЦБ валюту на 366 млрд рублей
Минфин с 7 декабря по 14 января купит у ЦБ валюту на 366 млрд рублейИнтерфакс04:13
Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 декабря по 14 января 366,1 млрд рублей. Этот объем значительно ниже рекордных 525,8 млрд рублей, которые направлялись на покупку валюты с 8 ноября по 6 декабря.
Интерфакс04:13
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Финансы
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Обновлено в 02:26
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Обновлено вчера в 11:43
Финансы
ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках
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Обновлено вчера в 15:19
Финансы
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Обновлено вчера в 07:49
Финансы
Госдолг Карелии снизился на треть с начала года
На 1 декабря объем государственного долга Карелии уменьшился до 17 миллиардов 235 миллионов рублей, сообщили во вторник в региональном Минфине.
Обновлено вчера в 06:43
Финансы
ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте
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Обновлено вчера в 03:34
Финансы
Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 27 коп
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 06:01