Финансы

Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублейТАСС 05:36

Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте министерства.
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Минфин выделит 300,5 миллиардов рублей на покупку иностранной валюты

Комсомольская правда07:18

Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей

ТАСС05:36

Рубль не отреагировал на решение Минфина увеличить покупки валюты в мае

Финмаркет05:18

Минфин увеличит покупки иностранной валюты

Российская газета05:01

Минфин направит на покупку валюты более 300 млрд рублей

News.ru04:59

Минфин потратит на закупки валюты 300 млрд руб

РБК05:31

Минфин РФ увеличит плановый объем покупок валюты в мае до 300,5 млрд р

Financial One05:22
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Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
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Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

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Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.
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Следственный комитет России завел уголовные дела после взрывов на кладбище и обстрела гражданского автомобиля украинскими силовиками в Донбассе, в результате чего пострадали мирные жители, сообщается на сайте ведомства.
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Мужчина расстрелял двух людей в результате конфликта в Новой Москве, они госпитализированы.
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Напомним, Бакайоко является игроком лондонского «Челси», однако играет в «Милане» на правах годичной аренды.
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