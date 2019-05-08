Финансы
Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублейТАСС 05:36
Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте министерства.
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Происшествия
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Происшествия
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Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.
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Шереметьево представил хронологию катастрофы SSJ-100
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Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
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Минэкономразвития сообщило о сохранении импорта стали в Канаду
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Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
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Игра Apex Legends выйдет на мобильных устройствах
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