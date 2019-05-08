Финансы
Минфин направит на покупку валюты более 300 млрд рублейNews.ru 04:59
Минфин России направит на покупку иностранной валюты 300,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как следует из опубликованных данных, операции будут проводиться в период с 14 мая по 6 июня, а ежедневный объём покупки составит 16,7 млрд рублей.
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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
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Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
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Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Интернет
Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019
Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в двух районах Иркутской области
С северных районов в наиболее горимые центральные и южные районы Иркутской области министерством лесного комплекса производится передислокация пожарной и тяжелой техники для ликвидации лесных пожаров.
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Политика
Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой он запечатлен с двумя участниками Второй мировой войны, пожимающими друг другу руки.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
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В 1953 году Крылатов принял участие в смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в Московскую консерваторию, сообщает ТАСС.
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Общество
Известная писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда
Обновлено вчера в 04:33
Экономика
ЦБ исключил из реестра МФО компанию из топ-15 по объему микрозаймов
Банк России лишил МФО «Мани Фанни», входящую в топ-15 по размеру портфеля микрозаймов, статуса микрофинансовой организации, следует из материалов регулятора.
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В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал ситуацию с украинскими истребителями МиГ-29, оставшимися в Крыму после его воссоединения с Россией.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
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Обновлено в 08:22
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Общество
Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019
Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено вчера в 04:29
Авто
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
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Культура
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
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Происшествия
Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае
Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаров
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00