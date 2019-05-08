Финансы
Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублейТАСС 05:36
Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте министерства.
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